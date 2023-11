Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, a eu du mal à comprendre une grande partie des enjeux scientifiques pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi son conseiller scientifique en chef.

Dans son témoignage très attendu lors de l’enquête publique nationale sur la pandémie de COVID-19, Patrick Vallance a relaté que lui et d’autres collègues avaient rencontré des difficultés répétées pour faire comprendre à M. Johnson la science et qu’il avait changé d’avis à de nombreuses reprises.

«Je pense que j'ai raison de dire que le premier ministre a abandonné la science à 15 ans, a-t-il déclaré. Je pense qu'il serait le premier à admettre que ce n'était pas son point fort et qu'il avait du mal avec les concepts (de base) et nous avions besoin de répéter souvent.»

Des extraits du journal intime de M. Vallace ont été transmis à l'enquête. Dans ces documents, il écrit que M. Johnson était souvent «confus» devant les graphiques et les données et que de le regarder «comprendre les statistiques est horrible».

Pendant la pandémie, M. Vallance était une présence très visible au Royaume-Uni. Lui et le médecin-chef Chris Whitty ont régulièrement accompagné M. Johnson lors des points de presse quotidiens sur la COVID-19, donnés depuis les bureaux du premier ministre situés sur Downing Street.

M. Vallance, qui a démissionné de son poste de conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique plus tôt cette année, a affirmé que les difficultés de M. Johnson n'étaient pas uniques et que de nombreux dirigeants avaient du mal à comprendre les preuves et les conseils scientifiques, en particulier dans les premiers stades de la pandémie au début de 2020.

Il a rappelé une réunion de conseillers scientifiques européens au cours de laquelle un dirigeant d’un pays aurait eu des problèmes avec les courbes exponentielles et les parties prenantes à l’appel téléphonique ont toutes «éclaté de rire, car c’était vrai dans tous les pays».

M. Johnson a été hospitalisé, atteint du virus, en avril 2020, moins de deux semaines après avoir mis le pays en confinement pour la première fois. M. Vallance a reconnu que le premier ministre était «incapable de se concentrer» sur les choses alors qu’il était vraiment malade, mais qu’après sa convalescence «il n’y avait aucun changement évident entre lui et ce qu’il était avant».

Le Royaume-Uni a l’un des taux de décès causés par la COVID-19 les plus élevés d’Europe, le virus étant enregistré comme la cause de décès de plus de 232 000 personnes.

Enquête

M. Johnson, qui a été contraint de démissionner de son poste en septembre 2022 à la suite de révélations sur des fêtes enfreignant les règles de confinement dans sa résidence de Downing Street pendant la pandémie, devrait témoigner à l'enquête avant Noël.

L'enquête, dirigée par la juge à la retraite Heather Hallett, devrait durer trois ans, même si des évaluations intermédiaires devraient être publiées. M. Johnson a accepté à la fin de 2021 de tenir une enquête publique après de fortes pressions de la part des familles endeuillées, qui ont dénoncé les preuves émergeant de ses actions.

L’enquête est divisée en quatre modules, la phase actuelle se concentrant sur la prise de décisions politiques sur des développements majeurs, tels que le calendrier des confinements. La première étape, qui s’est achevée en juillet, a porté sur la préparation du pays à la pandémie.

L'enquête devrait entendre l'actuel premier ministre Rishi Sunak, qui était, à l'époque, chef du Trésor de M. Johnson et, à ce titre, s'était particulièrement concentré sur les impacts économiques des confinements britanniques.

Lorsqu'il comparaîtra à l'enquête, M. Sunak sera probablement interrogé sur son initiative «Manger dehors pour aider», qui visait à encourager les clients nerveux à retourner dans les restaurants en août 2020, alors que la première série de restrictions sanitaires était assouplie.

M. Vallance a déclaré que les scientifiques n'étaient pas au courant du programme de restauration jusqu'à ce qu'il soit annoncé et que les messages qui l'accompagnaient allaient «à l'opposé» de la nécessité de limiter les contacts entre les ménages.

«Je pense qu'il aurait été très évident pour quiconque que cela entraînerait inévitablement une augmentation du risque de transmission», a déclaré le conseiller scientifique.

Peu de temps après, les cas positifs ont commencé à augmenter et le gouvernement a subi d’énormes pressions pour instaurer un deuxième confinement national, ce que M. Johnson a finalement annoncé à la fin du mois d'octobre 2020.