Des élus américains exhortent l'administration de Joe Biden à suivre l'exemple du Canada en assouplissant les restrictions liées à la COVID-19 aux frontières.

Le sénateur démocrate du Montana Jon Tester souhaite que le département de la Sécurité intérieure lève l'exigence de vaccination pour les chauffeurs de camion et les autres voyageurs qui arrivent aux États-Unis.

Dans une lettre adressée au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, le sénateur Tester affirme que les preuves vaccinales exigées à la frontière rendent le commerce transfrontalier plus laborieux et plus coûteux.

Au Congrès, le représentant démocrate Brian Higgins, de l'État de New York, souhaite lui aussi que les restrictions sanitaires américaines soient levées aux frontières américaines.

Deux sources gouvernementales de haut niveau à Ottawa, s'exprimant à condition qu'elles ne soient pas nommées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement, ont déclaré à La Presse Canadienne que le premier ministre Justin Trudeau avait accepté en principe de laisser expirer, vendredi prochain, le décret qui impose des exigences de vaccination contre la COVID-19 à la frontière canadienne.

Le représentant Higgins a également exhorté le Canada à cesser d'obliger les voyageurs à utiliser l'application ArriveCan pour s'enregistrer d'avance auprès des autorités frontalières canadiennes.

