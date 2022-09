Québec fait état mercredi de huit nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi que d'une augmentation de 53 hospitalisations liées à la maladie par rapport à la veille.

Des huit nouveaux décès signalés mercredi, deux sont survenus au cours des 24 dernières heures, trois il y a entre deux et sept jours, et les trois autres sont survenus il y a plus de sept jours, indique le ministère de la Santé. Le bilan des décès liés à la COVID-19 au Québec s'élève désormais à 16 762 depuis le début de la pandémie.

À lire également:

On comptait 1619 hospitalisations, dont 503 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 53 hospitalisations par rapport à la veille.

Il y avait 34 patients aux soins intensifs, dont 12 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de deux par rapport à la veille.

Le ministère a signalé mardi 1130 nouveaux cas de COVID-19, bien que le nombre de cas répertorié ne soit pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Il y avait 3860 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Un total de 193 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 167 étaient positifs. Le total s'élève à 291 814 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 244 657 positifs.

Du côté de la vaccination, 23 392 nouvelles doses ont été administrées, pour un total de 21 217 314 doses administrées au Québec à ce jour.