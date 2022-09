C’était attendu selon le Dr Luc Boileau: il y a une tendance à la hausse de plusieurs indicateurs de la propagation de la COVID-19, même si on ne recense pas de nouveaux variants du virus sur le territoire. Pour l'instant, la santé publique ne peut pas définir la tendance à long terme.

Il est trop tôt pour dire qu’il s’agit d’une nouvelle vague de contamination, dit le directeur national de la santé publique.

Questionné à savoir si la proportion de 22% de la population dont la vaccination est à jour était un indice de potentielle fatigue vaccinale, le Dr Boileau a répondu qu’il s’agit d’un «mauvais indicateur».

«Votre vaccin, est-ce qu’il sert à quelque chose? On sait que le vaccin dans le cas d’Omicron a moins de chances de prévenir une infection», mais a montré son efficacité pour prévenir des complications, a noté le directeur. Selon lui, les personnes à risque, soit les gens de 60 ans et plus et les individus immunosupprimés, entre autres, répondent présent dans le cadre de la campagne vaccinale.

Le Dr Boileau et Daniel Desharnais, directeur général de la coordination réseau et ministérielle, et des affaires institutionnelles, ont rappelé que la campagne saisonnière de vaccination contre l’influenza a été devancée au 5 octobre. Plusieurs sites offriront une vaccination simultanée pour la grippe et la COVID-19. Les citoyens pourront prendre rendez-vous sur le site ClicSanté.ca.

Le bilan de la pandémie de COVID-19 pour la dernière journée au Québec

1 037 nouveaux cas, pour un total de 1 199 868 personnes infectées*;

8 nouveaux décès, pour un total de 16 770 décès, soit ;

3 861 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

1 663 hospitalisations, dont 514 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 44 par rapport à la veille ;

34 personnes aux soins intensifs, dont 12 en raison de la COVID-19, soit un nombre resté stable par rapport à la veille ;

12 669 prélèvements réalisés le 27 septembre ;

292 237 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 245 035 positifs : 200 déclarés pour la journée d'hier, dont 170 positifs.

*Le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Vaccination

24 986 doses administrées s'ajoutent, pour un total de 21 242 658 doses administrées au Québec.

Le Paxlovid

Pour ce qui est de l'élargissement de l'accès au médicament Paxlovid contre la COVID-19, souhaité par des professionnels de la santé, une recommandation devrait bientôt être formulée par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS), a fait savoir le docteur Boileau.

«Cette réflexion-là est largement entamée, est somme toute presque complétée. C'est une question de jours à peine pour que l'INESSS puisse redéfinir ses critères et que les cliniciens, les pharmaciens, les médecins vont tous avoir accès à cela», a ajouté le docteur Boileau.

Le Paxlovid est un médicament qui permet de réduire la gravité des symptômes de la COVID-19 chez les personnes à risque de développer des complications sérieuses.

Avec des informations de La Presse canadienne