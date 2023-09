Les scientifiques fédéraux surveilleront les données internationales pour déterminer l’efficacité des vaccins mis à jour contre le dernier variant de la COVID-19, affirment Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Le premier cas connu au Canada du variant Omicron BA.2.86 a été détecté cette semaine en Colombie-Britannique, le pays étant devenu le septième au monde à signaler sa présence.

Santé Canada examine actuellement les demandes des nouveaux vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer-BioNTech, développés contre le variant dominant XBB.1.5, en prévision d'une campagne de vaccination prévue pour l'automne.

En date de cette semaine, il n’existait que 13 séquences du variant BA. 2,86 hautement muté disponibles pour analyse dans six autres pays – quatre au Danemark, trois aux États-Unis, deux au Portugal, deux en Afrique du Sud, un en Israël et un au Royaume-Uni, ont indiqué Santé Canada et l'ASPC dans un courriel.

«Les scientifiques recherchent des signes indiquant que les lignées BA.2.86 modifieraient la gravité ou la propagation de la maladie, ou auraient un impact sur l'efficacité des tests de diagnostic, des vaccins ou des traitements contre la COVID-19», indiquent-ils.

«Comme ce nouveau variant vient d'être détecté au Canada, il est difficile de comprendre sa prévalence. À mesure que les données cliniques et de laboratoire seront transmises à l'ASPC, une image plus précise commencera à émerger.»

Des éclosions au pays

Les cas de COVID-19 impliquant le variant XBB.1.5 se situent actuellement à un niveau faible à modéré, avec des tendances stables ou à la hausse dans toutes les provinces et territoires déclarants, ont indiqué Santé Canada et l'ASPC.

Cependant, un hôpital de Windsor, en Ontario, et un autre à Montague, à l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé cette semaine des éclosions de la maladie.

Le variant BA.2.86 a été détecté chez un résident de la Colombie-Britannique qui n'a pas été récemment hors du pays, ont précisé les autorités provinciales.

La Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont déclaré dans un communiqué commun qu'il ne semble pas y avoir d'augmentation de la gravité de la maladie avec la souche et que la personne infectée n'était pas hospitalisée.

Les données fédérales montrent qu’à la mi-juin, 80,5 % des Canadiens avaient reçu leur première série de vaccins contre la COVID-19. Le taux de participation le plus élevé, soit près de 92 %, a été enregistré à Terre-Neuve-et-Labrador. Le plus bas, à 75,5 %, se trouvait dans les Territoires du Nord-Ouest, suivis de l'Alberta, où 76 % des personnes ont été vaccinées.

Vaccin recommandé à l'automne

Dawn Bowdish, immunologiste à l'Université McMaster à Hamilton, a déclaré qu'il était compréhensible que les gens soient fatigués de la COVID-19 dans un contexte de retour aux activités sociales normales. Mais elle souligne que le virus en mutation expose les populations vulnérables, y compris les personnes âgées, les plus à risques d'être infectées.

Cependant, seulement environ 21 % des Canadiens âgés de 80 ans et plus ont reçu des rappels ou ont complété une primo-vaccination au cours des six derniers mois, a-t-elle déclaré.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé aux Canadiens de retrousser leurs manches pour recevoir un rappel à l'automne si au moins six mois se sont écoulés depuis leur dernière dose ou leur infection à la COVID-19.

Dre Bowdish a affirmé que toute personne commençant une chimiothérapie ou subissant une intervention chirurgicale majeure pourrait envisager de recevoir un rappel avant que les vaccins reformulés ne soient disponibles, mais qu'il est autrement préférable d'attendre.

Des indices de la saison en Australie

Certaines parties de l’hémisphère sud ont été confrontées à une triple menace au cours de la saison respiratoire, qui commence généralement en avril et se termine en septembre dans cette région.

«Ils ont eu beaucoup de grippe, ils ont eu beaucoup de VRS (virus respiratoire syncytial). Ils ont eu beaucoup de COVID et ils ont signalé de nombreuses absences du personnel de santé, ce qui signifie que les soins pour tout sont compromis», a-t-elle déclaré à propos de l'expérience récente de l'Australie.

Cependant, les Australiens avaient accès aux vaccins bivalents contre la COVID-19 actuels, et non à ceux reformulés.

«Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'est pas nécessaire que la situation soit pire ou aussi grave que l'année dernière pour avoir un impact majeur sur les soins de santé des Canadiens», a affirmé la Dre Bowdish à propos d'une saison respiratoire marquée par une pénurie d'analgésiques pour enfants et de longues attentes dans les salles d'urgence.

Dre Bowdish espère que les Canadiens n'hésiteront pas à recevoir un rappel cet automne, alors qu'ils pourraient être vaccinés contre la grippe en même temps.

Pour les personnes de plus de 60 ans, un vaccin contre le VRS peut également être disponible. Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a annoncé l'approbation d'un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées de 60 ans et plus, mais il appartient aux provinces et aux territoires de décider si et quand Arexvy sera inclus dans leurs programmes de vaccination.

Eric Arts, virologue à l'Université Western de London, en Ontario, a noté que de nombreux Canadiens ont déjà atteint un an depuis leur dernier rappel, il sera donc important de se faire vacciner à l'automne.

La formule des vaccins mise à jour constituera un changement mineur par rapport aux vaccins actuels, mais offrira une meilleure protection contre les variants d'Omicron en circulation, a-t-il indiqué.