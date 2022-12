Le Québec signale 16 nouveaux décès liés à la COVID-19 dans son plus récent bilan, mercredi, tandis que les hospitalisations sont de nouveau en hausse.

Parmi les nouveaux décès annoncés mercredi, six se sont produits dans les 24 dernières heures. Deux personnes sont mortes il y a deux à sept jours, et huit il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 17 586 Québécois ont perdu la vie en lien avec la maladie.

Au chapitre des hospitalisations, les autorités ont signalé une hausse de 50 par rapport à la veille. Il y a maintenant 2149 patients atteints de la COVID-19 qui sont hospitalisés, dont 746 en raison de la maladie.

Le nombre de patients qui se retrouvent aux soins intensifs n'a pas changé, pour un total de 57 personnes, incluant 32 qui sont traitées spécifiquement pour la COVID-19.

Le nombre de professionnels de la santé qui sont en retrait en lien avec le virus a quant à lui légèrement augmenté, pour atteindre 3731.

Le nombre de nouveaux cas demeurait élevé, avec 1439 nouvelles infections, et un taux de positivité à 13,4 %. Et il faut ajouter au moins 152 cas détectés mardi par des tests rapides.

Le nombre de cas est probablement sous-estimé, puisque les centres de dépistage sont réservés aux clientèles prioritaires.

Mardi, 13 190 Québécois ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19.