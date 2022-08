À l’aube de la rentrée scolaire, la Santé publique a annoncé qu’elle devançait à aujourd'hui la date pour l’obtention d’une dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

C’est ce qu’a annoncé le directeur de la Santé publique, le Dr Luc Boileau, lors d’une conférence de presse mercredi. «La campagne [de vaccination] évolue bien», a souligné ce dernier tout en ajoutant que le nombre de places restantes justifiait le devancement de la date pour les personnes de 18 ans et plus initialement prévue le 29 août.

Le Dr Boileau a rappelé que le vaccin contre le virus demeurait un excellent moyen de se prévenir de complications liées à la COVID-19 dans un contexte de retour aux activités normales. «On encourage les personnes qui ont été vaccinées il y a plus de 5 mois et qui n’ont pas été infectés depuis de bénéficier de cette vaccination au cours des prochains jours ou semaines», a expliqué M. Boileau.

Bonne nouvelle : à compter d’aujourd’hui, toutes les personnes de 18 ans plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel :arrow_right: https://t.co/vtohYHDFa4

Dans le contexte de la rentrée et de l’automne, j’encourage tout le monde à bénéficier de ce vaccin. pic.twitter.com/4DRt3qPlYO — Christian Dubé (@cdube_sante) August 24, 2022

En ce qui concerne les enfants de 5 à 11 ans, le Comité d'Imunisation du Québec (CIQ) est à «conclure» une recommandation pour rendre la dose de rappel disponible pour ceux qui sont plus vulnérables, a dévoilé M. Boileau.

Il y a une semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé une nouvelle campagne de vaccination massive, ciblant d'abord les centres de soins de longue durée (CHSLD), les résidences pour personnes âgées (RPA), les citoyens âgés de 75 ans et plus, les communautés isolées et les travailleurs de la santé.

Le Dr Boileau a également affirmé que des tests rapides pour dépister le virus seront offerts dès la rentrée scolaire à raison de deux boîtes par élève du primaire et du secondaire. «D’autres vont suivre plus tard à l’automne», a dit le Dr Boileau. En cas de présence de symptômes, les enfants pourront être dépistés à l'école, avec l'accord des parents.

Point de presse de la santé publique: le vaccin bivalent de Moderna devrait être disponible au Québec d'ici 2 semaines, selon Luc Boileau. Aussi, des boîtes de test rapide seront distribuées dans les écoles et les enfants pourront être testés sur place. #COVID19 #noovoinfo — Simon Bourassa (@Simon_Bourassa) August 24, 2022

La Santé publique a réitéré que le port du masque en classe n'est pas envisagé malgré qu'il ait été «utile» et «pertinent» au moment où il a été recommandé. Le masque présente «des avantages», mais également des «inconvénients» en ce qui a trait au développement des enfants», a soutenu M. Boileau. «Nous n’en sommes pas là dans le niveau de contagion actuel».

En cas d'infection, un isolement d'une durée de cinq jours est toujours nécessaire, suivi d'une autre période de cinq jours avec port du masque et limitation des contacts.

Quant au nouveau vaccin actualisé «bivalent», Québec s'attend à ce qu'il soit rendu disponible d'ici deux semaines. Il remplacera alors les vaccins actuels, sans avoir à écouler les inventaires des vaccins non utilisés.

Nouveau bilan

Lors du point de presse de la Santé publique, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a mis à jour le bilan en ce qui concerne la situation épidémiologique au Québec. Ainsi, on indique au moins 992 nouveaux cas et 26 nouveaux décès lors des 24 dernières heures. Ce sont 3983 travailleurs de la santé qui sont absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Avec des informations de la Presse canadienne

