Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté plus de 1500 hospitalisations (+37 en 24H) en lien avec la COVID-19, 1755 nouvelles infections et 16 nouveaux décès, jeudi dans son bilan sur la situation sanitaire.

LA COVID-19 EN CHIFFRES | 6 juillet 2022



1755 nouveaux cas, pour un total de 1 099 766 personnes infectées* ;

16 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un total de 15 646 décès ;

7318 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

1534 hospitalisations, soit une augmentation de 37 par rapport à la veille ;

43 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille ;

14 211 prélèvements réalisés le 5 juillet ;

241 770 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 200 547 positifs : 713 déclarés pour la journée d'hier, dont 655 positifs.

*Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Vaccination

7 796 doses administrées s'ajoutent, pour un total de 20 086 516 doses administrées au Québec.

Note de la rédaction: Le titre de cet article a été corrigé puisque les 1534 hospitalisations répertoriées ne l'ont pas été dans les dernières 24 heures, mais représentent bien le total des hospitalisation en cours dans la province. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.