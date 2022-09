Québec fait état de 20 nouveaux décès liés à la COVID-19 et d'une légère hausse des hospitalisations.

Dans les 20 décès rapportés jeudi, aucun n'est survenu dans les 24 dernières heures. Trois décès ont été constatés il y a entre deux et sept jours et 17 il y a plus de sept jours.



Avec les 1549 hospitalisations recensées actuellement, on signale une hausse de neuf comparativement à la veille. Sur ce total, 512 hospitalisations sont directement liées à la COVID-19.

Aux soins intensifs, 36 personnes sont hospitalisées, dont 19 pour la COVID-19, soit une baisse d'un patient comparativement à mercredi.

Le ministère de la Santé a signalé par ailleurs 929 nouveaux cas, bien que le nombre de cas répertoriés ne soit pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Selon le tableau de bord de Santé-Québec publié sur Twitter, le taux de positivité s'élevait à 7,9 %.

Le nombre de travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID-19 est par ailleurs en augmentation, passant de 3592 mercredi à 3689 jeudi, ce qui représente une hausse de 97.

Un total de 188 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 163 positifs. Le total s'élève à 289 751 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 242 857 positifs.

Du côté de la vaccination, 23 729 doses administrées s'ajoutent, pour un total de plus de 21 millions de doses administrées au Québec.