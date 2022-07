Québec rapporte samedi sept nouveaux décès attribués à la COVID-19 depuis les dernières données publiées jeudi.

On compte actuellement 1313 hospitalisations, une augmentation de 19. Trente-huit personnes sont aux soins intensifs, une diminution de quatre.

Le bilan des décès atteint maintenant 15 596.

Le ministère de la Santé rapporte 2622 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 092 934 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n'est cependant pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Pour ce qui est de la vaccination, 8371 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Chez les 5 ans et plus, 92% ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 60% ont reçu une troisième dose. Chez les 60 ans et plus, 45 % ont été chercher une quatrième dose.