L'arrivée de l'été n'a pas refroidi les ardeurs de la COVID-19. Selon les données brutes publiées samedi par le ministère de la Santé, six nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes au cours des deux derniers jours.

On déplore dorénavant 15 565 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Plus alarmant, le nombre de nouveaux cas dépasse les 2000. Le ministère de la Santé rapporte 2103 nouveaux cas depuis le précédent bilan publié jeudi. Les autorités ont recensé plus de 1 084 379 millions de cas d'infection depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertoriés n'est toutefois pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les données des hospitalisations ne sont plus diffusées le week-end. On en signalait 1116 en date de 24 juin. On comptait aussi 31 patients aux soins intensifs.

Vaccination

Selon le site VaccinTrackerQC, 5005 doses de vaccin ont été administrées jeudi, en grande partie des deuxièmes doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est de 91,54 %. On signale aussi que 87,94 % de la population québécoise admissible a reçu une deuxième dose. Le pourcentage de personnes admissibles étant adéquatement vaccinées, c'est-à-dire ayant reçu au moins une dose de rappel, s'élève à 59,98 %.

Il est aussi mentionné que seulement 14,01 % ont été chercher une deuxième dose de rappel. Ce pourcentage est de 44,3 % chez les 60 ans et plus.