Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a conseillé à la population québécoise n’ayant pas été vaccinée depuis cinq à six mois d’aller chercher une nouvelle dose contre la COVID-19, jeudi.

«Si ça fait cinq, six mois que vous avez été vacciné, allez vous faire vacciner. Oubliez [les concepts] de troisième, quatrième dose», a-t-il lancé lors d’un point de presse sur l’évolution de la pandémie dans la province.

La santé publique a également annoncé l’élargissement de l’offre vaccinale pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Le vaccin Spikevax de Moderna, récemment approuvé par Santé Canada, sera disponible à compter du lundi 25 juillet. Un total de 70 000 doses sont arrivées.

Le masque fortement conseillé

Le Dr Boileau a rappelé à quel point la nouvelle «mouture» de la COVID-19 était très contagieuse, bien que moins virulente que ses prédécesseuses.

«La majeure partie de nos hospitalisations ne sont pas là à cause de la COVID-19. Avec Omicron et les variants, on est dans un nouveau monde», a dit le directeur de la santé publique, profitant de l'occasion pour recommander l'usage de mesures de prévention sanitaire telles que le port du masque et insister sur l'importance de celles-ci en cas d'infection.

«Le masque reste un outil qui est très utile et est de mise pour les personnes à risque.», a-t-il insisté.

Dr Boileau a rappelé à la population que «le virus est contagieux pendant 10 jours», et ce, malgré une fin hâtive des symptômes.

Vers une stabilisation des cas et des hospitalisations

Malgré une hausse des hospitalisations et des décès, les cas se stabiliseront prochainement, a par ailleurs affirmé Luc Boileau.

«Ça a continué d’augmenter, mais ça veut se tendre à se stabiliser. La croissance est moindre, on est en route vers un plateau, a-t-il expliqué. Il y aura une certaine stabilité.»

Le directeur national de santé publique a ajouté que Québec rapportait davantage de décès puisque «qu’il y a plus de monde qui ont été atteint avec la COVID».

«On est dans un nouveau monde et on essaie de s’adapter à celui-ci.»

Alors que le Québec a franchi le cap des 2100 hospitalisations, jeudi, Boileau a tenu à rassurer la population en affirmant que «la majeure partie de nos hospitalisations ne sont pas à cause de la COVID, parce qu'on leur trouve une COVID» après avoir passé un test de dépistage sur place.

«Le virus de la COVID a évolué. Il est différent et est beaucoup plus contagieux avec les nouveaux variants. On a la chance qu’il soit moins virulent et c’est grâce à la vaccination», a-t-il ajouté.

20 nouveaux décès



Ce point de presse survient après que la province ait rapporté 20 nouveaux décès attribués à la COVID-19, ainsi qu'une hausse des hospitalisations.

On compte maintenant 2110 hospitalisations, dont 714 en raison de la COVID-19, une hausse de 53 par rapport à mercredi.

Un total de 7211 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement. La situation est difficile dans les hôpitaux en raison du problème de manque de personnel, mais aussi du niveau élevé de transmission communautaire.

Devant cet abséntéisme, les centrales syndicales ont reçu la confirmation que les «primes COVID» seraient de retour à partir de vendredi, et ce, jusqu’au 26 septembre. Pour cette période, le temps supplémentaire serait rémunéré au taux double, au lieu d’être majoré à 50 % comme c’est habituellement le cas. Cette annonce est valable pour tout le personnel de la santé, selon ce qui a été indiqué à Noovo Info.

Québec a dû se résoudre à offrir cette mesure devant le manque d'employés dans le réseau de la santé et le fait que ceux qui restent se disent surchargés de travail et épuisés.