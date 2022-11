Le nombre moyen d’heures supplémentaires travaillées par le personnel de la santé au Canada a atteint en 2021 un sommet inégalé depuis plus de 10 ans.

C'est ce que révèle un nouveau rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), qui met en lumière les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs de la santé à l’échelle du pays, ainsi que sur l’utilisation des services.

Plus de 236 000 professionnels de la santé (21 %) ont effectué des heures supplémentaires, à raison de 8 heures supplémentaires rémunérées par semaine, en moyenne. Selon l’Enquête sur la population active de juillet 2022 de Statistique Canada, les ambulanciers paramédicaux, les médecins de famille salariés et les inhalothérapeutes comptent parmi les groupes de professionnels ayant effectué la plus grande proportion d’heures supplémentaires.

Durant la même période, soit de 2020 à 2021, le nombre de services de santé fournis par les médecins a reculé de près de 8 % au Canada, précise le communiqué de l'ICIS publié tôt jeudi.

«En plus d’ajouter à la pression que subissent déjà les travailleurs de la santé, la pandémie a mis au jour les vulnérabilités qui existaient déjà et qui n’ont cessé de croître au cours de la dernière décennie», souligne le communiqué.

«La pandémie a exacerbé les contraintes organisationnelles sur nos systèmes de santé. À l’échelle du pays, tout le monde travaille fort pour résoudre les problèmes de main-d’œuvre en santé. Il faut continuer de renforcer les données de base sur la main-d’œuvre de la santé au Canada afin de trouver des solutions fondées sur des données probantes qui permettront d’améliorer la santé et le bien-être du personnel, ainsi que les résultats pour la santé des patients de façon générale», a déclaré Deborah Cohen, directrice, Services d’information sur les produits pharmaceutiques et la main-d’œuvre de la santé de l'ICIS.

