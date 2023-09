Santé Canada a annoncé mardi qu'il autorise l'utilisation d'un vaccin Moderna actualisé contre la COVID-19 pour tous les Canadiens âgés de plus de six mois, au moment où la santé publique fédérale a recommandé aux Canadiens de remonter leurs manches et de retourner se faire vacciner.

Ce nouveau vaccin cible le variant XBB.1.5 du coronavirus responsable de la COVID-19.



La décision, publiée mardi matin sur le site web de Santé Canada, indique que le vaccin peut être administré en une seule dose à toute personne de cinq ans et plus.

Pour les enfants âgés de six mois à quatre ans, une dose est recommandée pour ceux qui avaient déjà été vaccinés contre la COVID-19. Ceux qui n'avaient pas déjà été vaccinés devraient recevoir deux doses.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande aux Canadiens de recevoir une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 cet automne six mois après leur dernière dose ou une infection à la COVID-19.

La vaccination est «particulièrement importante» pour ceux qui sont plus susceptibles d'être gravement malades de la COVID-19, ont insisté des responsables de la santé publique lors d'une séance d'information technique à l'intention des médias.

Les groupes en question sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, les femmes enceintes et les personnes qui vivent ou travaillent dans des milieux de vie collectifs.

L'immunité diminue avec le temps, a expliqué la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique du Canada.

Et la vaccination et les mesures de protection individuelles sont d'autant plus importantes «à l'approche des mois plus froids où les gens passent plus de temps à l'intérieur et où le risque de maladies respiratoires augmente», a mentionné le docteur Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada.

La vaccination contre la COVID-19 commencera probablement au début octobre, mais cela variera d'une province à l'autre. Le docteur Njoo a évité une question quant à savoir s'il croit que les vaccins contre la COVID-19 devraient être gratuits.

Lorsque Moderna a soumis sa demande d'approbation pour le vaccin, en juin, la pharmaceutique a déclaré qu'elle prévoyait avoir des fournitures disponibles pour le Canada cet automne.

La santé publique fédérale recommande aussi de se faire vacciner contre la grippe au même moment. Et cela est sécuritaire, précise-t-on.

Bien que les indicateurs de COVID-19 aient atteint «des niveaux historiquement bas» pendant plusieurs mois depuis le début de l'année, ils ont recommencé à augmenter au cours des dernières semaines, mais demeurent à un niveau «bas à modéré».

Les cinq médecins qui se sont présentés devant les journalistes portaient tous un masque. Questionné à savoir s'il s'agit là aussi d'une recommandation, le docteur Njoo a expliqué que c'est à la discrétion de chaque personne.

Selon lui, le port du masque est «une bonne mesure de protection individuelle, c'est efficace», et il est «important cette année d'utiliser toutes les mesures disponibles», y compris pour protéger les personnes les plus vulnérables comme les aînés et les personnes immunodéprimées.

«Je pense qu'il est temps de ressortir vos masques», a par la suite renchéri la docteure Tam.

Au Québec, le ministère de la Santé recommande une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 aux personnes vulnérables ou à risque, à la suite d’une recommandation du Comité d'immunisation du Québec (CIQ) et du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Ce vaccin sera offert cet automne aux travailleurs de la santé, aux femmes enceintes, aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux résidents en CHSLD, aux patients immunosupprimés ou dialysés. Il sera aussi distribué aux adultes vivants en région éloignée ou isolée.

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 et séjournant dans les hôpitaux du Québec a triplé dans le dernier mois, a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, le 8 septembre dernier.

Le nombre de patients admis à l'hôpital et contaminés par le coronavirus est passé d'environ 300 il y a quatre semaines à 916 en date du 9 septembre dernier.