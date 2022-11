L'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dr Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint, le Dr Howard Njoo ont pris la parole jeudi dans une conférence de presse virtuelle pour rappeler que le virus de la COVID-19 circule toujours au Canada et que les Canadiens et les Canadiennes ont tout intérêt à maintenir des gestes simples pour éviter que la situation dégénère.



Le Dr Njoo a rappelé que la situation de la COVID-19 est différente d'une région à l'autre au Canada, notamment de par le nombre de cas hebdomadaire, mais que le virus continue de se transmettre dans l'ensemble du pays. Les autorités observent d'ailleurs une augmentation des cas de variants, notamment ceux liés à Omnicron.

Les docteurs Tam et Njoo ont également souligné que de nombreux virus respiratoires et le virus de l'influenza sont «présents dans la population de façon plus marquée et plus tôt que ce que l'on remarque habituellement».

Les administrateurs en chef de la Santé publique du Canada estiment que la situation de ces indicateurs met en évidence «la nécessité de multiplier les précautions afin d'éviter une plus grande propagation des virus», mais aussi pour éviter d'ajouter de la pression dans les urgences du pays déjà largement débordées.

Le Dr Njoo souligne que les hôpitaux pour enfants font particulièrement face à une forte pression en raison d'une hausse des maladies respiratoires chez les plus jeunes.

Alors que l'hiver est à nos portes, les docteurs Tam et Njoo croient qu'il y a de bonnes habitudes à remettre de l'avant dont la mise à jour des vaccins autant pour la COVID-19 que pour l'influenza, le lavage fréquent des mains et le port du masque si vous devez aller dans les lieux intérieurs bondés ou mal ventilés.

Ils demandent aussi aux gens qui ont des symptômes liés à la COVID-19 ou à l'influenza de rester à la maison dans le but notamment de protéger les gens plus vulnérables, dont les personnes immunosupprimées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Pour un retour du masque

La plupart des Canadiens disent qu'ils soutiendraient ou partageraient un certain soutien pour le retour des mandats de masque facial cet automne dans l'espace public intérieur, si cela est jugé nécessaire par les autorités, selon une nouvelle enquête menée par Nanos Research et publiée dans les derniers jours.

Le sondage réalisé pour CTV News a révélé que sept Canadiens sur dix ont déclaré qu'ils soutiendraient le retour des mandats de masques faciaux dans une certaine mesure. Cinquante-deux pour cent ont déclaré qu'ils soutiendraient le retour de tels mandats, 17% ont déclaré qu'ils les soutiendraient «quelque peu», tandis que 22% seraient contre. Et, 8% seraient «quelque peu» opposés à l'idée.

À l'échelle nationale, les Canadiens de toutes les provinces étaient également d'accord avec l'idée du mandat, les répondants de la plupart des provinces atteignant plus de 60% d'accord. La Colombie-Britannique a déclaré le soutien le plus élevé avec 72%, suivie de 71,4% en Ontario, 71,3% dans l'Atlantique, 65,3% au Québec et 62,9% dans les Prairies.

Parmi les opposants, les répondants des Prairies représentaient le pourcentage le plus élevé avec 36,4%, suivis de 32,3% au Québec, 28,7% dans l'Atlantique, 27,3% en Colombie-Britannique et 26,9% en Ontario.