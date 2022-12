Santé Canada a autorisé vendredi l'utilisation du vaccin Comirnaty bivalent adapté aux sous-variants BA.4/BA.5 d'Omicron, de Pfizer-BioNTech, comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans.

Le vaccin de Pfizer est le premier de type «bivalent» à être autorisé comme dose de rappel pour les enfants.

Dans un communiqué, Santé Canada a expliqué qu'après un examen scientifique indépendant complet des données probantes, ce vaccin comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans est "sûr et efficace", et que "les bienfaits l'emportent sur tout risque possible".

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande fortement que les enfants dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents se voient offrir une dose du nouveau vaccin au moins six mois après avoir reçu leurs deux premières injections.

Toutefois, pour les autres enfants de ce groupe d'âge, le CCNI recommande que la dose de rappel "puisse être proposée", sans aller plus loin.

Pour l'instant, une seule dose de rappel du vaccin est recommandée pour tous les enfants de ce groupe d'âge.