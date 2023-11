Les éleveurs de volailles de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, signalent que la dernière épidémie de grippe aviaire met en danger des millions d'animaux commerciaux.

Amanda Brittain, de la BC Poultry Association, affirme que les agriculteurs prennent des précautions supplémentaires, notamment en désinfectant tous les véhicules entrant et sortant de leurs propriétés et en portant un équipement de protection individuelle. Les agriculteurs s’isolent les uns des autres pour éviter de propager le virus et ont recours aux plateformes en ligne pour discuter de la manière de gérer l’épidémie.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) affirme qu'il y a eu 39 lieux infectés en Colombie-Britannique depuis le 20 octobre, alors que les oiseaux sauvages migrent vers le sud au-dessus des fermes, propageant la maladie. L'agence affirme qu'environ cinq millions d'oiseaux ont été touchés cet automne, ce qui signifie qu'ils sont morts ou ont été abattus.

La ministre de l'Agriculture, Pam Alexis, a déclaré que le gouvernement de la Colombie-Britannique travaillait avec les agriculteurs et l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour prévenir de nouvelles infections et a ajouté un programme de 5 millions $ au printemps pour aider à améliorer la biosécurité dans les fermes.

La directrice provinciale de la santé publique, Bonnie Henry, a exhorté les travailleurs du domaine de la volaille à se faire vacciner contre la grippe, car on craint qu'une infection humaine rare puisse provoquer une mutation du virus en quelque chose de plus contagieux parmi les gens.