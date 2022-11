Le gouvernement du Canada investit 246 000 $ dans trois projets visant à sensibiliser les Québécois aux nouvelles infractions liées aux thérapies de conversion et aux droits des survivants d’agression sexuelle 2ELGBTQI+.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, en conférence de presse à Montréal.

«Chacun a droit de se sentir en sécurité. J’applaudis le travail remarquable que font Éducaloi et la Fondation Émergence pour soutenir les communautés 2ELGBTQI+ au Québec [...] En janvier 2022, le Canada a criminalisé les thérapies de conversion. Personne ne devrait avoir à faire face aux effets néfastes de cette pratique dévastatrice», a affirmé le ministre Lametti.

L'organisme Éducaloi recevra 79 000 $ sur deux ans pour le projet «Démystifier les aspects juridiques des agressions à caractère sexuel dans les communautés LGBTQ2+» et 90 000 $ sur deux ans pour le projet «Protections de la loi face aux thérapies de conversion».

Dans un but d'aider les victimes d’agression sexuelle, ou ceux qui travaillent avec elles dans ce contexte, l'organisme produira un guide de poche offrant des renseignements et des pistes de réflexion sur les différentes démarches que peuvent entreprendre les survivants sur les processus judiciaires et non judiciaires possibles.

«L’accès à de l’information juridique claire sur les thérapies de conversion et sur les agressions à caractère sexuel permet aux personnes concernées de prendre des décisions éclairées et de reprendre le pouvoir sur leur situation. [...] Nous sommes ravis que ce financement du ministère de la Justice Canada nous permette ces actions concrètes auprès de la communauté LGBTQ2+», a déclaré la directrice générale d'Éducaloi, Me Ariane Charbonneau.

.@Educaloi & @fondemergence sont 2 organisations du Qc qui aident les survivants d’agressions sexuelles & des thérapies de conversion a connaître leurs droits.



Nous soutenons leur travail, parce que les survivants méritent un véritable accès à la justice. pic.twitter.com/ca2JUjzzUd — David Lametti (@DavidLametti) November 7, 2022

Concernant le deuxième projet d'Éducaloi, ce dernier permettra de sensibiliser la population à la récente criminalisation des thérapies de conversion au Canada et aux droits des victimes.

De plus, le gouvernement octroie 77 000$ sur deux ans pour le projet «En finir avec les thérapies de conversion» de la Fondation Émergence. Ce projet permettra de sensibiliser aux professionnels et au milieu d'intervention, comme les écoles, les services de police et les services sociaux et de santé, à la criminalisation des thérapies de conversion en leur offrant des outils d’information. Afin qu'’ils puissent reconnaître les thérapies de conversion, puis orienter les victimes et leur entourage vers des ressources de soutien psychologique et juridique.

«La Fondation Émergence salue les récents efforts législatifs du Canada qui fait partie des 11 pays seulement criminalisant ces thérapies. Le soutien récent aux victimes est nécessaire, alors que ces personnes ont subi des dommages physiques et psychologiques importants», a ajouté le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Breault.

Assuré par le Fonds d’aide aux victimes, ce financement permettra aux organisations de mettre au point des ressources pour faire connaître les nouvelles infractions au Code criminel liées aux thérapies de conversion et faire la lumière sur cette nouvelle catégorie de victimes.

«Nous avons écouté les survivants et survivantes et les victimes qui nous ont fait part du traumatisme avec lequel ils vivent encore, et qui requièrent un soutien constant. Nous continuerons à les épauler par le biais du Fonds d’aide aux victimes, afin que les torts causés par ces pratiques infâmes soient réparés», a souligné la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien.