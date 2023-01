Lors d'une mêlée de presse, le premier ministre François Legault a reconnu la gravité de la situation à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mercredi.

Il a tenu également à souligner l'implication du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé dans ce dossier.

«La situation est assez grave pour que le ministre intervienne. [...] Il y a une frustration qui est compréhensible. Il y a des infirmières qui sont épuisées et qui sont plus sollicitées à Maisonneuve-Rosemont que la moyenne des hôpitaux au Québec. Il faut tenir compte de cette situation avant d'imposer le temps supplémentaire obligatoire», a-t-il renchéri.

Rappelons que des discussions ont eu lieu mardi entre les infirmières et le CIUSSS. D'ailleurs, le gouvernement a nommé un conseiller externe pour dénouer ce conflit. Dans les derniers jours, le PDG a collaboré avec le ministre de la Santé sur ce dossier.

Cette personne aura pour but «d’essayer de trouver des solutions. C’est très fréquent dans des situations comme on vit en ce moment», a soutenu M. Dubé.

Selon la partie syndicale, la rencontre avec la médiatrice, qui aura duré environ 3 heures, n'a pas porté ses fruits puisqu'il n'y a aucun plan pour ajouter des travailleurs et des travailleuses sur le plancher.

À VOIR | «La médiation est un spectacle, une diversion», estime la partie syndicale

«Il ne faut pas demander au personnel de faire des miracles», a dit M. Legault. Ce dernier appuie également certaines mesures déjà proposées pour alléger leurs conditions de travail, comme faire baisser le volume de patients à l'urgence ou faire venir des infirmières d'ailleurs dans le réseau.

«La situation actuellement n'est pas seulement au Québec, il manque d'infirmières partout dans le monde. Ce qu'on se rend compte c'est qu'il en manque plus à Maisonneuve-Rosemont qu'ailleurs au Québec», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a aussi indiqué vouloir régler la pénurie de main d'oeuvre en santé avec l'immigration et la requalification.

À lire aussi: Dr Alain Vadeboncoeur | Solidarité avec les infirmières pour le TSO

Mardi, le service d’urgence de l'hôpital a rouvert ses portes après que les autorités aient demandé à la population d’éviter de le fréquenter à partir de 23h, lundi.

Le personnel infirmier de l'urgence dénonce l'imposition de temps supplémentaire obligatoire (TSO); plus de 90 des quelque 115 infirmières ont par ailleurs réclamé la démission de la cheffe d'unité par l'entremise d'une pétition, vendredi et plusieurs travailleuses et travailleurs auraient menacé de démissionner en bloc.

À VOIR | Le personnel de l’Hôpital général du Lakeshore à bout de souffle

Nouveaux variants, dose de rappel?

Du côté de la dernière recommandation émise par la Santé publique du Québec sur la dose de rappel, M. Legault affirme de ne pas être au courant.

Toutefois, il soutient que le gouvernement suivra les recommandations émises malgré l'arrivée du nouveau variant de la COVID-19.

«Honnêtement personnellement je ne suis pas au courant. [...] Mais on va la suivre les recommandations de Santé publique», a-t-il avancé.

À lire et voir également: Variant «Kraken»: «ce n’est pas encore alarmant au Québec», selon une épidémiologiste

Avec les informations d'Alexandre Sauro et Véronique Dubé pour Noovo Info ainsi que de la Presse canadienne