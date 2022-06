Le premier ministre Justin Trudeau a eu à se défendre sur la problématique des délais de livraison de passeport lors de la période de questions à la Chambre des communes, mardi.

«La situation des passeports est une crise nationale», a lancé en chambre le député conservateur Luc Berthold. «La seule chose qui empêche les Canadiens d’avoir un document aussi important qu’un passeport, c’est l’incompétence du premier ministre», a-t-il également dit.

Devant cette attaque, M. Trudeau a soutenu qu’il reconnaissait que la situation était «difficile et inacceptable» avant d’énumérer les mesures prises par le gouvernement pour répondre au problème.

Le premier ministre a notamment affirmé que 600 employés viendront prêter main-forte pour répondre à la demande. Ces derniers s’ajouteront à 600 autres déjà déployés.

«Est-ce que le premier ministre peut faire preuve de courage [...] et dire à cette chambre qu’il est responsable du fiasco», a demandé de son côté, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet.

«On est en train d'accélérer les processus et on va toujours regarder comment on peut en faire encore plus», a soutenu M. Trudeau.

D'autres ministres réagissent

Des ministres du gouvernement libéral qualifient eux aussi la situation dans les bureaux de passeports d'inacceptable et celle du Revenu national, Diane Lebouthillier, indique que des ressources de son ministère ont été redirigées en renfort.

«La demande nous a déjà été faite et il y a des ressources qui ont été prêtées pour aider à Passeport Canada, mais il faut comprendre que pendant cette période-là il fallait aussi traiter la saison des impôts», a-t-elle dit mardi avant de se rendre à une réunion du conseil des ministres.

La ministre de la Famille, Karina Gould, qui est responsable du dossier, a dit que le gouvernement cherche toutes les ressources possibles au sein de l'appareil fédéral.

«J'ai vu les images (provenant de) Montréal depuis la semaine dernière et c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Nous avons la haute direction de mon ministère qui est sur le terrain depuis deux semaines pour améliorer la situation.»

Un peu plus tôt, le premier ministre a réitéré que des embauches ont été faites pour répondre à la demande accrue de renouvellements de passeports. Plus précisément, 600 personnes ont été recrutées.

Des discussions sont aussi en cours pour dégager davantage de soutien tant du côté du ministère du Revenu national que de celui de l’Immigration, en plus d’Affaires mondiales Canada.

Au complexe Guy-Favreau, l’exaspération se faisait sentir chez certaines personnes qui attendent depuis de longues heures. «J'espère que M. Trudeau ou certains ministres vont venir voir la situation parce que ça n'a pas de sens», a lancé au micro de Noovo Info une femme qui attend depuis près de deux jours.

Québec s'impatiente

Du côté de Québec, la ministre des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a exprimé des signes d'impatience dans une publication Twitter. `C'est insensé de voir des gens camper pour obtenir un passeport. Nous invitons le gouvernement fédéral à rapidement trouver une solution afin de traiter plus adéquatement les demandes', a-t-elle écrit.

Pourquoi ne pas prolonger les heures d'ouverture des bureaux de passeports 24 heures sur 24, sept sur sept, le temps d'endiguer la crise? À cette question, la ministre Gould a répondu que cela comporte des défis puisque les employés doivent aussi prévoir du temps pour traiter les dossiers reçus.

«Dans les heures de services et bien sûr après les heures normales, le personnel de Service Canada est toujours en train de recevoir les documents, mais ils ont aussi besoin de faire les vérifications, d'imprimer les documents», a-t-elle dit.

Heures supplémentaires et week-end

La veille, Ya'ara Saks, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, Karina Gould, a affirmé que les employés de Service Canada travaillent des heures supplémentaires durant les week-ends, et qu'ils seront à l'œuvre durant les longues fins de semaine de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

«Ce n'est pas assez. Je suis d'accord», a tranché mardi le lieutenant du Québec pour le gouvernement, Pablo Rodriguez.

Il a dit partager «les inquiétudes, la colère, la frustration des gens» lorsque questionné sur le fait que la police est intervenue auprès de certaines personnes faisant la file.

«C'est une gestion qui est inacceptable et c'est pour ça qu'on a mis 600 fonctionnaires de plus. On a accéléré, mais on va toujours faire plus parce que la situation est inacceptable et on doit l'améliorer.»

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a tenu le même discours. «On dit (aux gens en ligne) que c'est effectivement totalement inacceptable, mais (aussi) qu'on travaille très fort là-dessus pour que ça change. On sait que ce sont des pénuries de personnel qui font la différence», a-t-il offert comme réponse.

La ministre Gould, responsable de ce dossier, n'a pas été vue en mêlée de presse mardi en matinée.

