Le changement d’image entamé par la compagnie Mars en janvier 2022 pour ses six personnages M&M's s'est retrouvé au centre de critiques de la droite conservatrice américaine, si bien que l’entreprise a décidé de «prendre une pause» de ses «spokescandies».

L’affaire a débuté il y a un an. Dans un souci de promotion d’inclusivité, Mars a annoncé que ses personnages faisant la promotion des bonbons chocolatés changeront d’apparence afin d’offrir des «personnalités plus nuancées».



Les changements devaient moins jouer avec les stéréotypes féminins, estimait-on. Dans leur nouvelle version, le M&M's vert abandonne donc les bottes à talons au profit de soulier de course et le M&M's brun ne porte plus de talons aiguilles, optant plutôt pour des talons plus bas.

Quelques heures après la publication de l'annonce sur les modifications des personnages, une pétition afin de garder le bonbon vert «sexy» est mise en ligne et amasse plus de 20 000 signatures.

L’ajout d’un sixième personnage en septembre 2022, le bonbon violet (ou Purple de son prénom), introduit en support aux communautés LGBTQ a été la goutte de trop pour certains observateurs américains. Il s’agissait du troisième personnage féminin de la bande, après Green (vert) et Brown (marron) et devait «représenter l’acceptation et l’inclusion».

Ainsi, l’affaire a été reprise par des acteurs bien en vue de la droite conservatrice américaine, dont l’animateur de Fox News Tucker Carlson, qui dénonce haut et fort le caractère trop «woke» et la politisation de ces sucreries. Ce dernier a même qualifié les confiseries d'«obèses» ou même de «lesbiennes».

Our response to the end of the obese and lesbian M&M spokescandies pic.twitter.com/HuSfAryyQi — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 24, 2023

Sa collègue Martha MacCallum a repris également l'affaire, statuant que le changement opéré chez Mars «rend la Chine plus forte». «Je pense que la Chine se dit: “continuez à vous concentrer sur le fait de donner aux gens leur propre M&M's de couleur pendant que nous prenons contrôle tous les gisements de minéraux dans le monde entier”», avait-elle illustré.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi, M&M's soutient que la décision n'avait pas comme objectif de «briser l'internet», mais plutôt de «rassembler les gens».

Dans la foulée, la compagnie a nommé la comédienne Maya Rudolph comme nouvelle porte-parole, «une personne que tous les américains apprécient». Mme Rudolph apparaîtra d'ailleurs lors d'une publicité au prochain Super Bowl pour le compte de M&M's.

Reverrons-nous un jour les personnages M&M's? Un porte-parole de l'entreprise a confirmé à CNN que ceux-ci ne «seront pas abandonnés» et qu'il y aura «des annonces» les concernant dans les prochaines semaines.

Avec des informations de CNN