Une importante opération de recherche est en cours dans Charlevoix pour retrouver deux pompiers qui ont été emportés par la rivière du Gouffre, dans le secteur de Saint-Urbain, lors d'une intervention menée lundi après-midi pour aider des citoyens aux prises avec des inondations.

Dans un communiqué publié en soirée, la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que les deux pompiers auraient été emportés par les eaux alors qu'ils aidaient des résidents aux prises avec des inondations sur le rang Saint-Georges, à Saint-Urbain.

«Dans les minutes qui ont suivi, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux pour les recherches et le sauvetage. Les deux occupants de la résidence ont été hélitreuillés et sont sains et saufs. Toutefois, les deux pompiers manquent toujours à l'appel à l'heure actuelle», a indiqué la SQ peu avant 20h.

Un poste de commandement a également été déployé sur les lieux, tandis que «différents spécialistes du Module d'intervention d'urgence de la Sûreté du Québec sont mobilisés sur place pour aider aux recherches terrestres, nautiques et aériennes».

«Vu les dangers que représente le secteur, nous demandons aux citoyens de ne pas s'en approcher», a cependant prévenu la SQ.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de l'Aviation royale canadienne a aussi déployé des hélicoptères CH146 Griffon et un avion CC130 Hercules pour participer aux recherches. Un navire de la Garde côtière canadienne est aussi sur place en soutien.

En entrevue, la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la SQ a précisé que les recherches se poursuivent pendant la nuit.

«C'est certain qu'il y a différents spécialistes qui doivent cesser pour des questions de sécurité à la noirceur. Toutefois, règle générale, dans ce genre de recherche là, on a tout de même, par exemple, des marcheurs, des policiers qui sont en patrouille en véhicule, qui continuent de ratisser le secteur et les berges avoisinantes», a-t-elle expliqué.

Lors d'un point de presse tenu en fin d'après-midi, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a confirmé que «deux personnes qui ne sont pas» de sa municipalité manquaient à l'appel, sans toutefois confirmer qu'il s'agissait de deux pompiers.

Les services d'urgence de Baie-Saint-Paul ont néanmoins été appelés à participer aux recherches, en renfort aux opérations de la SQ.

«Étant donné que les gens sont tombés plus haut que Baie-Saint-Paul, on a essayé de les trouver avec différentes équipes, mais on n'a pas réussi à voir personne», a indiqué le directeur du service incendie et de sécurité de Baie-Saint-Paul, Alain Gravel

Environ un millier de résidents isolés, une garderie inondée

La municipalité est en état d'alerte. La crue des eaux des rivières du Gouffre et des Mares a provoqué des inondations majeures, forçant l'évacuation de plusieurs résidents. Des roulottes ont été emportées par le courant.



Des portions de routes et de rues du centre-ville ont été emportées ou sont inondées.

Des résidents sont isolés en raison des fermetures de routes, a mentionné le maire Michaël Pilote en point de presse en fin d'après-midi. Certains citoyens ont dû être évacués de leur domicile. Ces résidences sont à risque d'effondrement.

Le directeur de sécurité publique Alain Gravel a parlé d'environ d'un millier de personnes isolées, mais les autorités sont en contact constant avec elles pour être prêtes à intervenir en cas de besoin.

Une garderie a été inondée, mais les enfants ont pu être relocalisés en sécurité, à l'aréna de Baie-Saint-Paul, et les parents ont pu venir les chercher. L'aréna sert d'ailleurs de centre d'accueil pour les sinistrés.

Dans les circonstances, le maire Pilote en a fait appel au gros bon ses de la population et demandé aux gens de rester à la maison. «Ce n'est pas le temps de venir faire une balade en auto», a-t-il déclaré.

M. Pilote a précisé que, selon l'information qui a lui a été relayée, les précipitations semblaient s'atténuer en fin d'après-midi.

