Alors que la date limite pour rembourser les prêts liés à la pandémie et bénéficier d’une remise partielle approche, les petites entreprises espèrent toujours que le gouvernement fédéral fera marche arrière et prolongera cette mesure d’un an supplémentaire.

Près de 900 000 organisations ont demandé et reçu un prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pendant la pandémie de COVID-19. Le programme fédéral offrait jusqu'à 60 000 $ de prêts sans intérêt pour aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à survivre aux fermetures et aux ralentissements qui en découlent.

Au total, 49,2 milliards de dollars ont été déboursés dans le cadre de ce programme.

Jusqu'à un tiers des prêts peuvent être annulés si les entreprises remboursent le montant impayé avant le 18 janvier 2024. Ceux qui ne respectent pas ce délai perdront la partie remboursable et verront leurs dettes converties en un prêt de trois ans avec un intérêt de 5% par an.

Les entreprises se sont vu offrir la possibilité de refinancer leurs prêts auprès d’une institution financière. Ceux qui l’ont fait ont eu jusqu’au 28 mars 2024 pour mettre de l’ordre dans leurs affaires et être toujours admissibles à la partie remboursable du prêt.

Les groupes d’entreprises réclament plus de temps pour rembourser les prêts, soulignant les défis persistants auxquels sont confrontées les petites entreprises après la pandémie.

Mais à un peu plus de deux mois de l’échéance, les chances d’une nouvelle prolongation diminuent.

«Le soutien fédéral a été déterminant pendant la pandémie de COVID-19, mais de nombreuses entreprises sont toujours aux prises avec une hausse des coûts, des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes opérationnels persistants», a déclaré lundi Kate Fenske, présidente de l'Association internationale des centres-villes du Canada, lors d'une conférence de presse.

«C'est pourquoi nous demandons immédiatement une prolongation supplémentaire du remboursement des prêts du CUEC», a-t-elle déclaré.

Flexibilité

Le gouvernement fédéral a déjà apporté plusieurs changements au programme CUEC afin d’offrir plus de flexibilité aux entreprises qui se remettent de la pandémie.

L'année dernière, il a prolongé le délai de remboursement des prêts d'une année supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2023.

Puis, en septembre, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que la date limite pour être admissible à l’exonération du prêt du CUEC serait repoussée de quelques semaines supplémentaires afin d’alléger la pression pendant la période des Fêtes.

Le gouvernement a également prolongé d’une année supplémentaire le délai de remboursement des prêts, sans remise, jusqu’à fin 2026.

Le gouvernement fédéral a accordé ces prolongations malgré les avertissements d'Exportation et développement Canada du fardeau administratif que cela implique.

La Presse Canadienne a obtenu une lettre dans le cadre d'une demande d'accès à l'information qui montre que Mairead Lavery, PDG et présidente de l'agence fédérale, a averti les hauts fonctionnaires de ces défis plus tôt cette année.

«Le CUEC est une offre unique, structurée comme un programme de prêts remboursables. En tant que tel, la création et la mise en œuvre de prolongations de remise constituent un processus complexe», a écrit Mme Lavery le 29 mars à Michael Sabia, alors sous-ministre des Finances, et à Rob Stewart, sous-ministre des Finances. ministre du Commerce international.

Une porte-parole de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a souligné que le gouvernement fédéral avait fait preuve de flexibilité.

« En fin de compte, si vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas actuellement les fonds nécessaires pour rembourser votre prêt CUEC, vous avez maintenant trois ans pour le rembourser intégralement », a écrit son attachée de presse, Katherine Cuplinskas, dans un courriel.

«La flexibilité supplémentaire que nous avons annoncée constitue un soutien important pour les petites entreprises qui pourraient encore avoir du mal à joindre les deux bouts.»

Mme Cuplinskas a déclaré qu’environ un cinquième des entreprises ont déjà remboursé leurs prêts.

La survie des PME en jeu

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui représente environ 100 000 entreprises à travers le pays, s'est fait entendre sur la question des prêts du CUEC.

Son président, Dan Kelly, a déclaré que le fait de ne pas accorder une autre prolongation pourrait être désastreux pour la survie de certaines petites entreprises.

«Je crains vraiment que si le gouvernement fait trop d'efforts et respecte l'échéance actuelle du CUEC, de nombreuses entreprises, nous estimons que jusqu'à 250 000 petites entreprises, feront faillite si elles perdent la partie remboursable de ce prêt», a déclaré Kelly. .

Mark Zelmer, chercheur principal au C.D. Howe Institute, a déclaré qu'il était compréhensible que certaines entreprises soient encore confrontées à des difficultés, en particulier à mesure que l'économie canadienne ralentit.

«Mais maintenant, je pense que l'environnement n'est pas tant lié à la pandémie en soi, mais aux problèmes ultérieurs qui sont apparus et qui créent des défis pour tout le monde, a déclaré M. Zelmer. Certains d'entre eux sont des séquelles de la pandémie, mais d'autres événements ont eu lieu depuis.»

L'opposition et les provinces en faveur d'une prolongation

Les appels à une prolongation ont recueilli le soutien politique des 13 premiers ministres ainsi que du NPD fédéral, du Bloc Québécois et des Verts.

Le mois dernier, les premiers ministres ont écrit une lettre commune à Trudeau demandant au gouvernement fédéral d'accorder plus de temps aux petites entreprises.

« Nous exhortons votre gouvernement à accorder plus de temps pour permettre aux entreprises de profiter de l'option d'exonération de prêt, en plus de prolonger d'un an le remboursement des prêts du CUEC. Plus de temps est nécessaire pour permettre aux petites entreprises les plus durement touchées de poursuivre leur reprise après non seulement la pandémie, mais aussi les chocs de coûts qui ont suivi», ont écrit les premiers ministres.

Les conservateurs fédéraux n'ont pas pris position sur les prêts du CUEC et sur les demandes de prolongation, ce que M. Kelly a qualifié de « profondément décevant ».

Même si le temps presse pour agir, M. Kelly a déclaré qu'il espérait qu'il y avait encore une chance que le gouvernement fédéral fasse marche arrière.

Il a souligné la suspension temporaire de trois ans du prix du carbone pour les personnes qui utilisent du mazout domestique. Les libéraux du Canada atlantique, où un nombre disproportionné de ménages utilisent encore du mazout domestique dans un contexte de hausse des coûts, faisaient partie de ceux qui préconisaient une telle décision.

«Je n'aurais pas pensé que le gouvernement aurait cédé sur la taxe carbone sur le mazout domestique comme il l'a fait, mais il l'a fait», a déclaré M. Kelly.

«Mais je crois que l'énoncé économique de l'automne sera l'une des dernières fenêtres pendant lesquelles le gouvernement pourrait annoncer de nouveaux changements de politique.»