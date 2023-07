La Colombie-Britannique s'attend à l'arrivée de 100 pompiers du Brésil, vendredi, s'ajoutant à l'importante délégation internationale qui lutte contre les incendies de forêt dans la province.

Le porte-parole du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, a déclaré qu'environ 500 pompiers internationaux sont déjà en Colombie-Britannique, en plus des 2000 membres du service provincial qui sont à pied d'œuvre pour lutter contre les centaines de brasiers.

M. Chapman dit que les pompiers du Brésil rejoindront ceux du Mexique, des États-Unis et d'Australie actuellement dans la province.

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation climatique de la Colombie-Britannique, a récemment demandé 1000 pompiers internationaux par l'intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui coordonne la gestion nationale et internationale des incendies.

M. Chapman affirme que les Brésiliens et les pompiers internationaux qui sont déjà en Colombie-Britannique permettront un soulagement et une assistance indispensables aux équipes combattant près de 400 incendies qui brûlent actuellement dans la province.

Il souligne que les températures plus fraîches et les pluies potentielles atténuent les conditions d'incendie dans les régions du nord de la Colombie-Britannique. Mais le temps chaud qui persiste dans le sud de la Colombie-Britannique déplace l'activité des incendies vers les régions de Kamloops, Cariboo et du Sud-Est.