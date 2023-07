Le nouveau ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, trouvera sur son bureau une pile de dossiers chauds, alors que le secteur de l'aviation émerge d'une période de crise.

M. Rodriguez quitte le portefeuille du Patrimoine, où il s'est colletaillé avec les géants du web, pour succéder à Omar Alghabra, qui avait pris ses fonctions aux Transports en janvier 2021 alors que la pandémie frappait de plein fouet l'industrie du voyage.

M. Alghabra a dirigé ce ministère à travers des négociations avec les compagnies aériennes sur l'aide financière aux transporteurs, les tests de dépistage de la COVID-19 dans les aéroports et une nouvelle «charte des droits des passagers».

Mais alors que l'arriéré de plaintes des voyageurs atteint un niveau record de 52 000, aussi bien les défenseurs des usagers que les compagnies aériennes continuent de critiquer certains volets de ce nouveau régime.

Et d'autres dossiers importants exigeront l'attention du ministre Rodriguez, notamment le nouveau projet embryonnaire d'un «chemin de fer à haute fréquence» entre Toronto et Québec, les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et les infrastructures vulnérables aux catastrophes naturelles dans un climat de plus en plus extrême.

M. Alghabra avait annoncé mardi sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections.

La «charte des voyageurs»

M. Rodriguez, qui conserve par ailleurs ses fonctions de lieutenant du Québec, a été élu pour la première fois député d'Honoré-Mercier, dans l'est de Montréal, en 2004. Il y a été réélu sans relâche depuis, sauf lors de la «vague orange» de 2011. Avec une formation en gestion et un profil professionnel en communications et en technologies vertes, il a accédé au Cabinet en 2019, lorsqu'il est devenu leader du gouvernement en Chambre.

John Lawford, directeur du Centre pour la défense de l'intérêt public, a qualifié M. Rodriguez d'intrépide, après avoir fait adopter en avril la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui vise à forcer des plateformes comme Netflix, YouTube et TikTok à contribuer au contenu canadien – une exigence que les diffuseurs traditionnels suivent déjà. Le projet de loi C-11 avait auparavant traversé deux ans de controverse et de pressions des géants du web.

«Il a su naviguer dans une industrie où tout le monde se déteste», souligne M. Crawford. «Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il doit aimer ce genre de défis, car le transport est une autre énorme paire de manches.»

Il espère que M. Rodriguez répondra aux préoccupations des organismes de défense des voyageurs concernant les règles proposées, notamment la transparence du secteur de l'aviation.

Les changements potentiels à la «charte des droits des passagers» découlent des réformes législatives adoptées le mois dernier pour alourdir les sanctions imposées aux compagnies aériennes, renforcer le processus de plaintes et rétrécir les mailles du filet en matière de perturbation des vols, qui ont permis aux transporteurs d'éviter d'indemniser les voyageurs.

«À tout le moins, on peut s'attendre à ce qu'il mette de l'énergie dans ce dossier», a déclaré M. Lawford.

