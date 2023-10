L’attaquant Kirby Dach a subi une « blessure significative » et sera absent à long terme, mais personne chez le Canadien de Montréal ne craint déjà de revivre le même manège que lors des deux dernières saisons au niveau des blessures.

Une porte-parole du Tricolore n’a pas offert plus de détails concernant la nature de la blessure de Dach, lundi, mais a confirmé qu’il s’agissait d’une blessure importante et que le joueur sera absent pour un bon moment.

Dach a semblé se blesser en première période du match de samedi face aux Blackhawks de Chicago, quand il a été victime d’une mise en échec de Jarred Tinordi et qu’il est presque tombé sur le banc des visiteurs. Il a pris la direction du vestiaire quelques instants plus tard et n’est pas revenu au jeu.

« C’était un jeu de hockey, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, ne prêtant aucune mauvaise intention à Tinordi pour son geste. Il a frappé “Dacher”.»

« Je ne peux pas dire que c’était volontaire », a-t-il insisté.

L’état de santé de Dach continue d’être évalué et l’équipe devrait offrir plus d’informations concernant un échéancier au cours des prochains jours.

Dach a amassé deux aides lors du premier match de la campagne face aux Maple Leafs de Toronto. Il a récolté 14 buts et 24 aides en 58 rencontres la saison dernière, sa première avec le Canadien.

Il semblait en mesure de continuer sur sa lancée après avoir bien paru tout au long du camp.

« Après chaque match du calendrier préparatoire et depuis le début de la saison, je me disais en quittant l’aréna que Dach avait été bon ce soir. C’est une bonne sensation pour un entraîneur, a souligné St-Louis. Ce n’était qu’un petit échantillon, mais je voyais des signes de maturité dans son jeu au niveau de la constance. »

St-Louis et les joueurs interrogés qui avaient parlé à Dach depuis dimanche ou lundi matin ont affirmé que l’Albertain âgé de 22 ans était frustré par la situation.

Dach a raté 24 parties en fin de saison dernière en raison d’une blessure au bas du corps, puis d’une blessure au haut du corps. Il avait été limité à 18 matchs en 2020-21, quand il portait les couleurs des Blackhawks, à cause d’une blessure à un poignet.

« C’est la pire chose qui peut vous arriver, a dit le vétéran Brendan Gallagher. Vous prenez soin de vous et vous faites des sacrifices durant l’été pour arriver dans la meilleure forme de votre vie. C’est ce que Kirby avait fait et il avait hâte à la nouvelle saison. »

Alex Newhook sera muté au centre du deuxième trio en relève à Dach.

Pas de panique

La perte de Dach représente une bien mauvaise nouvelle pour le Canadien, mais St-Louis et les joueurs ont rappelé que cela ne voulait pas dire que c’était le début d’une autre vague de blessures au sein de l’équipe.

Le Tricolore a battu la saison dernière son record établi la campagne précédente pour les matchs ratés en raison de blessures, selon le site spécialisé mangameslost.com.

« Je n’essaie même pas de penser à ça, a insisté St-Louis. Je ne me dis pas que c’est reparti parce que c’est de l’énergie négative et je ne veux pas laisser ça rentrer ici. »

Le Canadien compte officiellement quatre joueurs à l’écart présentement _ Dach, Christian Dvorak, Chris Wideman et Carey Price. À pareille date l’an dernier, l’infirmerie avait déjà deux clients de plus. C’est surtout à partir de janvier que les choses avaient déboulé, avec neuf joueurs sur la touche en même temps.

« Il y avait des soirs l’an dernier où il semblait y avoir plus de gars sur la passerelle que sur la glace! C’était rendu difficile, a reconnu Gallagher. Là, nous perdons un joueur important, mais nous avons des gars pour le remplacer. Et c’est à tout le monde d’élever son niveau de jeu. »

Le Tricolore accueillera le Wild du Minnesota, mardi soir au Centre Bell.