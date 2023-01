Les Bills de Buffalo annoncent que leur joueur Damar Hamlin est réveillé et ne montre aucun signe de séquelle neurologique à la suite de son arrêt cardiaque subi en plein match de la NFL.

D'après les Bills, l'état de santé de Hamlin, 24 ans, a progressé de façon «remarquable» dans les 24 dernières heures.

Traité à l’hôpital de l’Université de Cincinnati, où il a été transporté après son accident dans une rencontre avec les Bengals, le demi de sûreté est toujours «malade» et dans une condition dite «critique», mais ses poumons «continuent de guérir».

Bill Belichick, l'entraîneur-chef des Patriots, a qualifié d'encourageante la mise à jour sur l'état de santé de Hamlin.

«La vie est plus importante que ce sport. Et je pense que c'est l'un de ces moments d'humilité pour nous tous», a déclaré Belichick.

Quant à la façon dont ses joueurs faisaient face aux préparatifs pour le match prévu pour dimanche, il a dit qu'ils naviguent par le moment.

«Je pense que nous faisons tous de notre mieux», a dit Belichick. «Toutes ces questions sont hors de notre contrôle. Je ne vais pas m'en inquiéter. Nous essayons de contrôler ce que nous pouvons contrôler. C'est ce que nous faisons ici et la façon dont nous le faisons. Et nous faisons de notre mieux.»

Après être rentrés chez eux tôt mardi, une fois le match suspendu, les Bills ont tenu des réunions et une légère séance d'entraînement sans aucun point de presse, mercredi. Jeudi, les joueurs ont été aperçus en train d'arriver aux installations de l'équipe, bien que les Bills n'avaient pas encore publié leur programme d'entraînement.

Hamlin s'est effondré pendant le premier quart du match et a reçu des traitements médicaux sur la pelouse du stade pendant une vingtaine de minutes avant d'être évacué d'urgence.

«Damar Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque à la suite d'un plaqué», avaient déclaré les Bills. Il avait été placé dans un coma artificiel.

Hamlin a reçu une réanimation cardio-pulmonaire sur le terrain, a rapporté le réseau ESPN, et il était entouré de ses coéquipiers, dont certains en larmes, après avoir encaissé un plaqué de routine du receveur de passes des Bengals Tee Higgins.

Higgins a attaqué avec son épaule droite, qui a touché Hamlin à la poitrine. Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le rabattre au sol. Hamlin s'est relevé, a semblé ajuster son protecteur facial avec sa main droite, puis est tombé à la renverse. Il est ensuite resté étendu au sol, immobile.

La NFL a annoncé plus d'une heure après la blessure que le match ne reprendrait pas. Selon des sources de l'Associated Press, la NFL ne reportera pas le match.

À VOIR | «Pire que ce que je n’ai jamais vu»: Matthieu Proulx revient sur l'arrêt cardiaque de Damar Hamlin

Hamlin s'est effondré à 20h55, et lorsqu'il a été évacué du terrain 16 minutes plus tard, les Bills se sont rassemblés pour prier. Cinq minutes après le départ de l'ambulance, le match a été suspendu, et les joueurs ont lentement quitté le terrain pour rejoindre leurs vestiaires.

L'uniforme de Hamlin a été coupé et le personnel médical semblait lui administrer les premiers soins. ESPN a rapporté lors de sa retransmission que Hamlin a également reçu de l'oxygène.

Les Bengals menaient 7-3 dans le premier quart d'un match entre des équipes qui se disputent le premier de l'Association américaine. Les Bengals ont entamé la rencontre avec un dossier de 11-4 et mènent la section Nord avec un match devant les Ravens de Baltimore, tandis que les Bills, champions de la section Est, ont une fiche de 12-3.

On ne savait pas quand ou si le match reprendrait alors que la NFL va entamer la dernière semaine d'activités de la saison régulière. L'issue de la rencontre aura des conséquences importantes sur les éliminatoires, le premier tour devant commencer le 14 janvier.

Hamlin, âge de 24 ans, a été sélectionné au sixième tour par les Bills en 2021, a participé à 14 matchs en tant que recrue et est devenu un partant cette année après la blessure de Micah Hyde.

Avant la rencontre, Hamlin, qui mesure 6 pieds et pèse 200 livres, comptait 91 plaquages, dont 63 en solo, et un sac et demi.

De nombreux joueurs, anciens coéquipiers et ceux qui ne connaissaient pas Hamlin jusqu'à lundi, ont exprimé leur soutien, tout en se disant secoués par ce qui s'est passé.

Rodney Thomas, un maraudeur des Colts d'Indianapolis, a fait le trajet de deux heures entre Indianapolis et Cincinnati mardi, juste pour être aux côtés de son ancien coéquipier à l'école secondaire.

«Il est un battant. Je sais qu'il est un battant et je n'ai pas d'autre idée en tête que de le voir s'en sortir par ses propres moyens», a déclaré Thomas mercredi.

Jordon Rooney, le représentant marketing de Hamlin, a déclaré mercredi que la famille du joueur était encouragée par les mots et les actes de gentillesse.

«Ils sont ravis en ce moment», a déclaré Rooney. «Damar est toujours leur première préoccupation. Mais pour eux, ils cherchent toujours à transformer une situation quelque peu troublante en une bonne situation. Le rebondissement de cette situation, pour lui et sa famille, va être incroyable.»

Par ailleurs, on ne sait toujours pas si la NFL va reprogrammer le match des Bills contre les Bengals, qui a des implications majeures pour déterminer la première place dans l'Association américaine. Les éliminatoires doivent commencer le 14 janvier.

Avec de l'information de The Associated Press