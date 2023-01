Le demi de sûreté des Bills de Buffalo Damar Hamlin a obtenu son congé de l'hôpital mercredi, plus d'une semaine après avoir été victime d'un arrêt cardiaque et avoir dû être réanimé sur le terrain pendant un match à Cincinnati. Les médecins ont indiqué qu'il avait complété avec succès une série de tests médicaux.

Un communiqué de presse des Bills a cité le Dr Jamie Nadler déclarant: «Nous avons complété une série de tests médicaux et d'évaluations et, en partenariat avec les médecins de l'équipe, avons convenu que Damar peut obtenir son congé en toute quiétude». Nadler a ajouté qu'Hamlin poursuivra sa rééducation avec les Bills.

An amazing Damar Hamlin update. ❤️💙 pic.twitter.com/GyP2uDQry0 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 11, 2023

Hamlin rentrera donc chez lui après avoir passé deux journées à subir des tests médicaux à l'hôpital général de Buffalo. Il avait été transféré vers Buffalo lundi, après avoir passé la dernière semaine au centre médical de l'Université de Cincinnati, où le joueur âgé de 24 ans originaire de Pittsburgh avait vécu «une récupération remarquable» selon les médecins.

L'annonce de son congé est survenue au moment où les Bills effectuaient leur retour à l'entraînement en vue de leur match éliminatoire de dimanche contre les Dolphins de Miami.



L'entraîneur-chef Sean McDermott a mentionné que c'était à Hamlin de décider s'il souhaitait ou non venir visiter ses coéquipiers.

«Sa santé est la priorité, et celle qui doit primer dans les circonstances, a mentionné McDermott aux journalistes. Nous serons heureux de l'accueillir dès qu'il sera prêt.»

Hamlin s'est effondré sur le terrain après avoir été plaqué au torse par l'ailier espacé des Bengals Tee Higgins alors qu'il tentait d'effectuer un plaqué de routine pendant le premier quart du match qui s'est déroulé — et qui a été annulé — le 2 janvier.

Il a passé les deux premiers jours à l'hôpital sous sédation. Il a été réveillé et fut en mesure de serrer la main de ses proches à son chevet, et on l'a éventuellement retiré du respirateur artificiel. Il a aussi été en mesure de discuter avec ses coéquipiers en visioconférence vendredi dernier.

Ses médecins ont déclaré que l'état de santé d'Hamlin après son arrêt cardiaque, une situation qui aurait pu lui être fatale, a progressé de manière normale à accélérée, et il a ajouté qu'il avait pu encourager les Bills de son lit d'hôpital le week-end dernier lors de leur match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il a aussi publié plusieurs gazouillis ces derniers jours pour remercier les partisans et le personnel médical. «Gardez-moi dans vos prières s.v.p.!», a-t-il écrit mardi.

Les médecins ont dit qu'il était encore tôt pour spéculer sur les causes potentielles de l'arrêt cardiaque d'Hamlin. Le communiqué de presse n'a pas précisé les conclusions des tests effectués sur Hamlin.

Les Bills ont porté un écusson orné de «Hamlin no 3» sur leurs chandails dimanche, et ils ont salué leur coéquipier en levant trois doigts vers le ciel dans les dernières minutes du match.

Rappelons que dans les jours qui ont suivi son incident, une campagne de sociofinancement orchestrée par Hamlin a permis d'amasser 8,6 millions $US pour les enfants défavorisés.

Il a aussi indiqué qu'il utilisera les profits tirés de la vente de chandails, sur lesquels était écrit 'Est-ce qu'on a gagné?' pour accompagner ses deux mains placées en forme de coeur, pour financer le centre de traumatologie de Cincinnati — celui qui l'a accueilli après qu'il se soit effondré sur le terrain.