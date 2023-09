Un juge a condamné l'acteur de That '70s Show Danny Masterson à une peine de 30 ans jusqu'à la perpétuité en prison jeudi pour le viol de deux femmes il y a deux décennies.

La juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Charlaine F. Olmedo, a prononcé la peine à l'encontre de Danny Masterson, âgé de 47 ans, après avoir entendu les déclarations des femmes sur le traumatisme qu'elles ont vécu et la souffrance causée par les souvenirs troublants au fil des années.



L'acteur, qui est en détention depuis mai, était assis dans la salle d'audience en portant un costume. Danny Masterson a observé les femmes sans réaction visible pendant qu'elles parlaient.

«Quand tu m'as violée, tu m'as volée», a déclaré l'une des femmes que Danny Masterson a été reconnu coupable de violer en 2003. «C'est cela, le viol: un vol de l'âme.»

«Tu es pathétique, perturbé et complètement violent. Le monde se porte mieux avec toi en prison.» - Une des victimes de Danny Masterson

L'autre femme que Danny Masterson a été reconnu coupable de violer a déclaré qu'il «n'a montré aucune once de remords pour la douleur qu'il a causée». Elle a dit au juge: «Je savais qu'il devait être derrière les barreaux pour la sécurité de toutes les femmes qu'il a côtoyées. Je suis tellement désolée et tellement bouleversée. J'aurais aimé le signaler plus tôt à la police.»

Après qu'un premier jury n'ait pas pu parvenir à un verdict sur trois chefs d'accusation de viol en décembre, entraînant la déclaration d'un procès nul, les procureurs ont rejugé Danny Masterson pour les trois chefs d'accusation plus tôt cette année.

Danny Masterson a renoncé à son droit de parler avant d'être condamné et n'a eu aucune réaction visible après la décision du juge, pas plus que les nombreux membres de sa famille assis à ses côtés. Sa femme, l'actrice Bijou Phillips, était en larmes plus tôt lors de l'audience.

Cette fois-ci, un jury composé de sept femmes et de cinq hommes a déclaré Danny Masterson coupable de deux chefs d'accusation le 31 mai après sept jours de délibérations. Les deux agressions ont eu lieu dans la maison de Danny Masterson à Hollywood en 2003, alors qu'il était au sommet de sa célébrité dans la sitcom du réseau Fox That '70s Show.

Ils n'ont pas pu parvenir à un verdict sur le troisième chef d'accusation, à savoir l'allégation selon laquelle Danny Masterson avait également violé une petite amie de longue date. Ils avaient voté 8-4 en faveur de la condamnation.

«M. Masterson, vous n’êtes pas la victime»

Le juge a prononcé la condamnation de l'acteur après avoir rejeté la motion de la défense pour un nouveau procès qui avait été plaidée plus tôt jeudi. La peine était la peine maximale autorisée par la loi. Cela signifie que Masterson sera admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans et demi de prison, mais il peut être détenu en prison à vie.

«M. Masterson, je sais que vous êtes assis ici, fermement convaincu de votre innocence, et sans aucun doute victime d'un système judiciaire qui vous a déçu», a déclaré Olmedo à Masterson avant de prononcer la sentence. «Mais M. Masterson, vous n'êtes pas la victime ici. Vos actions il y a 20 ans ont privé une autre personne de sa voix et de son choix. D'une manière ou d'une autre, vous devrez faire face à vos actions passées et à leurs conséquences.»

La défense a cherché à faire exécuter les peines des deux condamnations simultanément et a demandé une peine de 15 ans à perpétuité. Le ministère public a demandé la peine complète de 30 ans à perpétuité à laquelle Masterson était admissible.

«C'est sa vie qui sera impactée par ce que vous décidez aujourd'hui», a déclaré l'avocate de Masterson, Shawn Holley, au juge avant la condamnation. «Et la vie de sa fille de 9 ans, qui signifie tout pour lui, et à qui il signifie tout.»

«Il a mené une vie exemplaire, il a été un père, un mari, un frère, un fils, un collègue et un serviteur de la communauté extraordinaire», a ajouté Holley.

Les procureurs ont allégué que Masterson avait utilisé sa notoriété au sein de l'Église de Scientologie, où les trois femmes étaient également membres à l'époque, pour échapper aux conséquences des agressions pendant des décennies.

Les femmes ont blâmé l'église pour leur hésitation à aller à la police à propos de Masterson. Elles ont témoigné que lorsqu'elles l'ont signalé aux responsables de la Scientologie, on leur a dit qu'elles n'avaient pas été violées, qu'elles ont elles-mêmes été soumises à des programmes d'éthique et qu'on les a mises en garde contre le fait de recourir aux forces de l'ordre pour signaler un membre d'un tel rang.

L'église a déclaré dans un communiqué après le verdict que les «témoignages et descriptions des croyances de la Scientologie» pendant le procès étaient «uniformément faux».

«L'Église n'a aucune politique interdisant ou décourageant ses membres de signaler des actes criminels de quiconque, qu'il soit scientologue ou non, aux autorités policières», déclare le communiqué.

Pas de témoignage de Danny Masterson

Masterson n'a pas témoigné, et ses avocats n'ont pas appelé de témoins. La défense a soutenu que les actes étaient consensuels et a tenté de discréditer les témoignages des femmes en mettant en évidence des changements et des incohérences au fil du temps, qu'ils ont affirmé montrer des signes de coordination entre elles.

Les femmes dont les témoignages ont conduit à la condamnation de Masterson ont affirmé qu'en 2003, il leur avait donné à boire et qu'elles étaient ensuite devenues étourdies ou avaient perdu connaissance avant qu'il ne les viole violemment.

Olmedo a permis aux procureurs et aux accusatrices de dire directement lors du deuxième procès que Masterson avait drogué les femmes, tout en permettant seulement aux femmes de décrire leur état lors du premier procès.

Masterson n'a été inculpé d'aucun chef d'accusation de drogue, et il n'y avait aucune preuve toxicologique pour étayer cette allégation. Cette question pourrait être un facteur dans l'appel prévu par la défense de la condamnation de Masterson.

L'Associated Press ne divulgue généralement pas les noms des personnes qui disent avoir été victimes d'abus sexuels.

Masterson a joué aux côtés d'Ashton Kutcher, Mila Kunis et Topher Grace dans That '70s Show de 1998 à 2006.

Il avait retrouvé Kutcher dans la comédie Netflix The Ranch en 2016, mais a été écarté de la série lorsqu'une enquête du département de police de Los Angeles a été révélée l'année suivante.

Bien que cette enquête ait commencé avant qu'une vague de femmes ne secoue Hollywood avec les récits sur Harvey Weinstein en octobre 2017, la condamnation et la peine de Masterson représentent toujours un succès majeur de l'ère #MeToo pour les procureurs de Los Angeles, tout comme la condamnation de Weinstein lui-même l'année dernière.