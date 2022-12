L'Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants (ENCVE) de Statistique Canada démontre que plus de femmes au Canada ont reçu les vaccins prénataux recommandés en 2021, comparativement à 2019.

L'étude, parrainée par l'Agence de la santé publique du Canada, démontre en effet qu'en 2021, 65 % des femmes ont été vaccinées contre la coqueluche et 53 %, contre la grippe. Selon Statistique Canada, ces deux proportions sont supérieures à celles enregistrées en 2019 - 44 % pour le vaccin contre la coqueluche et 45 % pour le vaccin contre la grippe.

La hausse est valable pour toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest.

Ceci dit, avec un taux de vaccination des femmes enceintes contre la coqueluche de 75,2 % en 2021, le Québec occupe le septième rang des provinces et territoires du Canada derrière l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et le Yukon.

Conseil des professionnels

Selon les recherches des experts de Statistique Canada, cette hausse de vaccination chez les femmes enceintes pour la coqueluche et la grippe est en partie attribuable aux recommandations reçues d'un professionnel de soins de maternité comme un obstétricien-gynécologue, un médecin de famille, une sage-femme et/ou une infirmière.

Statistique Canada indique qu'en 2021, presque toutes les femmes ayant participé à l'étude (99,9%) ont déclaré être suivies par un professionnel de soins de maternité primaires pendant leur grossesse. Du nombre, 69% ont indiqué s'être fait conseiller de se faire vacciner contre la coqueluche.Une proportion semblable de femmes ont dit s'être fait conseiller de se faire vacciner contre la grippe. Ces deux pourcentages représentent des augmentations considérables par rapport aux chiffres de 2019, où 49 % des femmes s'étaient fait conseiller de se faire vacciner contre la coqueluche et 61 %, contre la grippe.

Selon Statistique Canada, «ces hausses de pourcentages de femmes ayant reçu des recommandations d'un professionnel permettent d'expliquer les augmentations globales de la couverture vaccinale contre la coqueluche et la grippe observées en 2021.»

En effet, les données de Statistique Canada démontrent que parmi les femmes à qui l'on a conseillé de se faire vacciner contre la coqueluche, 86 % ont déclaré avoir reçu le vaccin, comparativement à une couverture de 9 % chez les femmes qui n'ont pas reçu ces conseils.

Un résultat semblable a été observé chez les répondantes à qui l'on a conseillé de se faire vacciner contre la grippe: une couverture vaccinale de 70 % parmi les répondantes à qui l'on a conseillé de se faire vacciner, comparativement à une couverture de 14 % chez les femmes qui n'ont pas reçu ces conseils.

Selon Statistique Canada, les deux principales raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas été vaccinées en 2021 demeurent les mêmes que celles invoquées en 2019 pour les deux vaccins : les répondantes ne savaient pas que les vaccins étaient conseillés pendant la grossesse (46 % pour ce qui est de la coqueluche et 22 % en ce qui concerne la grippe) et elles ne voulaient pas recevoir les vaccins prénataux recommandés pendant leur grossesse (23 % pour ce qui est de la coqueluche et 51 % en ce qui concerne la grippe).

Incidence de la pandémie

Statistique Canada précise dans son Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants (ENCVE) qu'un peu plus des trois quarts des femmes enceintes ont déclaré que la pandémie n'a pas influencé leur décision de se faire vacciner.

Le pourcentage le plus faible a été observé au Québec (9 %) et le plus élevé, au Yukon (32 %).

Il faut tout de même préciser que les résultats de l'enquête indiquent que, pour plusieurs groupes racisés, la pandémie a eu une plus grande influence sur leur décision de se faire vacciner, comparativement aux femmes enceintes non autochtones et non racisées. Parmi les groupes racisés, une proportion beaucoup plus élevée de femmes philippines (39 %) et sud-asiatiques (26 %) étaient plus enclines à se faire vacciner en raison de la pandémie, comparativement aux femmes non autochtones et non racisées (14 %).

Regard vers l'avenir

Au Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande que toutes les femmes enceintes reçoivent le vaccin contre la grippe et le vaccin dcaT (vaccin combiné anti-Tétanos, et à dose réduite contre la diphtérie et la coqueluche acellulaire) au cours de chaque grossesse. «La vaccination contre la grippe permet de protéger la mère et son bébé contre les complications liées à la grippe. Le vaccin dcaT est administré pendant la grossesse, car il a été démontré qu'il protège les nouveau-nés contre la coqueluche au cours des deux premiers mois de leur vie, lorsqu'ils sont le plus vulnérables à cette maladie», selon le CCNI.

L'Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants (ENCVE) est parrainée par l'Agence de la santé publique du Canada et est menée par Statistique Canada tous les deux ans depuis 2011. En 2021, des mères de partout au Canada qui ont accouché entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021 ont répondu à des questions au sujet des vaccins qu'elles ont reçus au cours de leur grossesse. L'enquête comportait également des questions sur leurs connaissances et croyances à l'égard de la vaccination prénatale. Au total, 3 347 répondantes ont participé à cette enquête.

Le premier volet de l'ENCVE mettait l'accent sur la vaccination pendant la grossesse. L'autre volet porte sur les vaccins administrés aux enfants de moins de 18 ans, selon quatre groupes d'âge : 2, 7, 14 et 17 ans. Les résultats de ce deuxième volet seront publiés au printemps 2023.