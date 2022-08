Le boxeur lavallois David Lemieux se retire de la compétition, a annoncé samedi Eye of the Tiger Management.

Âgé de 33 ans, Lemieux a montré une fiche de 43-5-0, dont 36 victoires par K.-O.

Il a notamment battu avec éclat Gabriel Rosado en décembre 2014 lors d'une première prestation à HBO, obtenant la ceinture NABF.

En juin 2015, il a mérité le titre mondial IBF face à Hassan N'Dam au Centre Bell, envoyant son rival quatre fois au tapis.

Quatre mois plus tard, au Madison Square Garden, il a accepté l'un de ses plus grands défis en carrière en se mesurant au champion du monde unifié des poids moyens Gennady Golovkin, qui a prévalu par K-O. technique.

«J'ai accompli beaucoup pendant ma carrière, j'ai réalisé mon rêve d'être champion du monde, j'ai offert aux fans des combats excitants en acceptant tous les défis que l'on m'a proposés», a mentionné Lemieux, dans un communiqué.

«J'ai dédié mon quotidien à l'entraînement, à la boxe, et maintenant, j'ai envie de profiter de chaque moment avec ma famille. J'ai fait beaucoup, mais je n'étais pas seul. Je profite donc de l'occasion pour remercier tous mes partisans qui m'ont supporté et encouragé tout au long de ma carrière. Merci à l'équipe d'EOTTM et spécialement à Camille (Estephan) et Marc (Ramsay), des hommes d'exception.»

Son dernier combat a été une défaite par K.-O. technique le 21 mai cette année contre David Benavidez, à Glendale en Arizona.

L'entreprise Eye of the Tiger a grandi au même rythme que la carrière de Lemieux.

«David, c'est le genre de gars qu'on aime parce qu'il est vrai, et qu'il a le cœur gros comme le Québec, a dit par communiqué Estephan, le président de l'organisation. C'est un gars de défi comme il l'a démontré tout au long de sa carrière. Il a tout mon respect pour ce qu'il a réalisé, et encore plus aujourd'hui, de se retirer à ce moment-ci, en santé, au lieu de simplement s'accrocher au passé. Il se retire au bon moment et je lui dis merci pour tout.»

Ramsay entraînait depuis plusieurs années celui qui a brillé chez les 160 livres, et ensuite les 168 livres.

«C'est avec beaucoup de nostalgie, mais également avec une grande fierté que je reçois la décision de David de prendre sa retraite, a dit Ramsay, par communiqué. Je me souviens du petit bonhomme de 10 ans qui allait s'entraîner au vieux gymnase de Russ Anber à tous les jours avec tant de détermination. Cette même détermination qui l'a mené quelques années plus tard au sommet du monde de la boxe. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que David a été un des boxeurs que j'ai aimé le plus entrainer au cours de ma carrière.

On a travaillé tellement fort, mais surtout on a tellement eu de plaisir à le faire. Je suis vraiment fier du cheminement que nous avons fait ensemble, fier des accomplissements, fier de la personne qu'il est devenu, fier qu'il sorte de la boxe en santé et surtout fier de la direction qu'il prend maintenant avec sa famille.»

Le père de Lemieux, André Fernand Lemieux, a été l'une des victimes d'une série de trois meurtres en 24 heures à Montréal, au début de ce mois-ci. Le père de Lemieux était âgé de 64 ans.

Le 1er août, Lemieux et sa conjointe, l'ancienne plongeuse olympique Jennifer Abel, ont présenté sur les réseaux sociaux une photo de leur tout petit garçon Xander, qui a environ trois mois.