Une autre tempête hivernale se dirige vers le sud-ouest du Québec cette semaine.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Environnement et Changement climatique Canada a déjà émis des bulletins météorologiques spéciaux annonçant de fortes chutes de neige et des vents violents allant de Windsor aux régions de l'est du Québec.



La neige devrait commencer dans la région de Montréal mercredi soir. La précipitation de neige la plus lourde devrait survenir dans la nuit, de mercredi à jeudi, ce qui rendra le trajet du jeudi matin difficile. Des vents forts accompagneront la dépression, créant de la poudrerie et une visibilité réduite.

Les accumulations devraient se situer entre 15 et 25 centimètres.

Le ciel se dégagera jeudi soir et de l'air plus froid s'installera pour la fin de la semaine. Un début de week-end doux est attendu samedi, cependant, l'air devrait se refroidir à l'approche du mois de février.