Le nombre de consultations du portail citoyen de Revenu Québec, MonDossier, a gonflé depuis l’annonce de la distribution des fameux chèques anti-inflation du gouvernement Legault, a appris Noovo Info.

Revenu Québec a indiqué à Noovo Info que ces consultations ont doublé par rapport à le même période en 2021.

L’agence fiscale québécoise, qui a commencé la distribution de ces chèques, estime que ce comportement est issu de son effort «pour informer et sensibiliser la clientèle».

L’espace MonDossier permet aux citoyens d’avoir accès à leur information fiscale en ligne.

Des citoyens ne cachent pas leur hâte de recevoir cette aide ponctuelle gouvernementale, mesure phare de la dernière campagne électorale du premier ministre François Legault, mais aussi de la période pandémique, destinée à combattre la hausse du coût de la vie.

«Est-ce que je suis tout seul à vérifier trois fois par jour si mon prix de consolation électoral a été déposé dans mon compte?» a dit une personne sur les réseaux sociaux.

«Nouvelle passion: checker dans mon compte six fois par jour pour voir si papa Legault m’a transféré mon 600$», a dit un autre citoyen.

Les personnes qui ont un revenu net de 50 000 $ ou moins recevront une aide ponctuelle de 600 $, tandis que celles dont le revenu net se situe entre 50 000 $ et 100 000 $ auront droit à un montant minimal de 400 $. Les personnes dont le revenu net varie entre 100 000 $ et 104 000 $ recevront un montant moindre, établi en fonction de leur revenu.

Les paiements se font par dépôt direct ou par chèque à ceux qui ont fait une déclaration de revenus en 2021.

Ceci dit, attention à la fraude…

«Des textos et des courriels frauduleux circulent actuellement, faisant miroiter la possibilité d’obtenir un versement de 400 $ à 600 $. En aucun temps, Revenu Québec n’offre des remboursements ou des versements de cette façon. Ces messages constituent des tentatives de fraude, et Revenu Québec appelle à la vigilance, car la protection et la sécurité de l’information sont une priorité», a déclaré Revenu Québec en novembre 2022.

Un chèque contreproductif?

L’envoi d’un montant direct de la part du gouvernement du Québec a l’apparence d’un coup d’épée dans l’eau aux yeux de certains qui craignent que cette aide aux citoyens n’empire le taux d’inflation. Qu’à cela ne tienne, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a indiqué que les mesures ciblées et temporaires alimentent moins l'inflation que les mesures à large assise.

«Les politiques visant à atténuer les effets de l'inflation sur les citoyens doivent vraiment être ciblées sur les plus vulnérables, et temporaires tant qu'il s'agit d'un problème d'inflation», a précisé le gouverneur Macklem.

Avec de l'information d'Émilie Clavel pour Noovo Info et de La Presse canadienne