Les amateurs de soccer pourront prendre un verre à la Coupe du monde de soccer qui s'ouvre dimanche dans les stades du Quatar, mais ce sera de la bière dans alcool.

La FIFA a acquiescé à la demande la famille royale qui s'opposait à la vente de boisson alcoolisée. L'Islam est la religion officielle du Quatar et Budweiser est l'un des principaux partenaires de cet important tournoi de soccer.

Dans un communiqué, l'organisation fait savoir qu'à la suite de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la FIFA, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au FIFA Fan Festival™, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés.

«Les points de vente situés à l’intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés. Cette décision n’aura aucune conséquence sur la vente de Bud Zero, qui reste donc disponible dans l’ensemble des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Les autorités du pays hôte et la FIFA veilleront à ce que les stades et leurs alentours offrent une expérience agréable, respectueuse et plaisante pour tous», explique-t-on.

