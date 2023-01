Un mélange de précipitations hivernales est prévu dans les prochains jours au sud du Québec et pourrait rendre les conditions de déplacement et de voyage difficiles à certains endroits.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial. Un cocktail météo pourrait apporter de la pluie verglaçante accompagnée de grésil dans les régions les plus au sud de la province, y compris Vaudreuil, la Montérégie et les Cantons-de-l'Est, au cours de la nuit de mercredi à jeudi matin.



Ceci pourrait créer une accumulation importante de glace, rendant les routes et les trottoirs glissants, prévient Environnement Canada.

Au nord de la province, de l'Abitibi-Témiscamingue vers Montréal et en Beauce, les prévisions annoncent des chutes de neige et de glace pour un total de près de 15 centimètres. Ce mélange de précipitations devrait débuter dans la nuit de mercredi à jeudi et diminuer progressivement le lendemain.

L'heure de pointe de jeudi pourrait être délicate dans certaines régions, bien qu'Environnement Canada a déclaré qu'il y a encore beaucoup d'incertitude quant à la façon dont le système se développera.