Après la vague de chaleur, la pluie devrait s’abattre sur le Québec dans les prochains jours.

Environnement Canada a émis tôt dimanche un avertissement de pluie pour plusieurs secteurs allant de la Mauricie à l'Estrie en passant par la Montérégie et le Centre-du-Québec.

«La pluie sera particulièrement forte la nuit prochaine et devrait laisser environ 50 millimètres sur les régions concernées», prévient l'agence, qui ajoute que «le sol est par endroit relativement près du niveau de saturation et pourrait donc avoir une faible capacité pour absorber cette quantité de pluie».

Cela peut causer des crues soudaines ainsi que des inondations dans les basses terres.

D'autres régions devraient elles aussi recevoir beaucoup de pluie, notamment la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent.

Des avertissements d'orages violents sont également en vigueur pour plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent.

La chaleur persiste ailleurs

Si les avertissements de chaleur ont été levés au Québec, la vague de chaleur qui s'abat sur la majeure partie du Canada ne montre aucun signe d'accalmie, avec des alertes à la chaleur en place dans six provinces et deux territoires.

Dans le Canada atlantique, seule Terre-Neuve-et-Labrador échappe aux alertes d'Environnement Canada. Les températures devraient atteindre près de 30 degrés dimanche au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'Île-du-Prince-Édouard, tandis que l'indice humidex devrait se situer autour de 37 degrés.

Les températures devraient s'élever à près de 30 degrés Celsius ou plus jusqu'à lundi pour certaines parties du sud et de la côte de la Colombie-Britannique, les températures les plus élevées atteignant 35 degrés dans certaines régions.

En Alberta, la majeure partie de la province fait l'objet d'un avertissement de chaleur et les températures maximales en journée devraient avoisiner les 30 degrés avant de s'atténuer lundi.

Les températures devraient être similaires à Lloydminster, qui est située à la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan.

Dans le Nord, les communautés du Yukon, y compris Whitehorse, Pelly et Watson Lake, devraient rester au-dessus des normes saisonnières jusqu'à la semaine prochaine, tandis que dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest, les températures maximales quotidiennes devraient rester proches de 30 degrés jusqu'à la semaine prochaine.

Environnement Canada indique que les températures très élevées peuvent causer un risque élevé de coup de chaleur ou d'épuisement par la chaleur, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie préexistante des poumons, du cœur, des reins ou du système nerveux, de problèmes de santé mentale ou de diabète, les personnes qui travaillent en plein air ainsi que celles qui sont socialement isolées.