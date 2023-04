Environnement Canada a émis mardi matin des alertes de pluie verglaçante pour plusieurs régions du sud-ouest du Québec.



Selon les prévisions météo, il pourrait tomber de dix à vingt millimètres de verglas à partir de mercredi matin sur les régions de Montréal, des Laurentides jusqu'à Mont-Laurier, de Lanaudière et sur une partie de la Montérégie. Selon Environnement Canada, il s'agit des régions qui devraient être les plus affectées.

À lire également :

L'agence fédérale fait d'ailleurs une mise en garde sur son site Web stipulant que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses.»

«Prenez garde aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas», peut-on aussi lire sur le site Web d'Environnement Canada.

Ailleurs en province, Environnement Canada estime qu’il devrait s'accumuler de cinq à dix millimètres de pluie verglaçante dans les régions de l'Estrie, du Centre-du-Québec et de l'Outaouais. Le verglas devrait débuter en après-midi.

Dans la région de Québec et jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, 2 à 5 millimètres de verglas sont annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la transition du mélange de neige et grésil vers la pluie.



Dans la plupart des régions, des vents du nord-est de 40 kilomètres à l’heure avec rafales à 60 kilomètres à l’heure accompagneront la pluie verglaçante.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que la chaussée glacée et glissante par endroits pourrait rendre les conditions routières difficiles. Il recommande de faire preuve de prudence et d'éviter de se déplacer.



Environnement Canada annonce une hausse des températures pour jeudi et à long terme prévoit du soleil pour plusieurs régions du Québec pour le week-end.

Avec des informations de La Presse canadienne.