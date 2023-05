Alors que la pénurie de sauce sriracha bat son plein, des amateurs de sauce piquante ont flairé la bonne affaire et proposent le produit pour la modique somme de 300 $, sur Marketplace.



«Voici une bouteille sellée de ce merveilleux produit. Le prix est élevé, mais je suis ouvert aux négociations», écrit un vendeur de Boucherville.

Un autre vendeur de Vaudreuil avait vu venir le coup: il propose une caisse de 12 bouteilles de sauce sriracha au coût de 200 $ l’unité.

Les deux annonces sont présentes sur Marketplace depuis respectivement trois et une semaines. Dans les deux cas, les vendeurs ont revus leurs prix à la baisse depuis la mise en ligne de leurs publications, un signe, peut-être, que l’engouement n’est pas au rendez-vous.

À noter que rien n’interdit dans les règlements de Marketplace de vendre de la nourriture en ligne.

Deux pénuries en deux ans

Alors que la compagnie californienne Huy Fong Foods, qui s'occupe d'approvisionner de nombreux pays, a récemment annoncé une nouvelle pénurie de sauce sriracha, il sera plus difficile de trouver de la sauce piquante asiatique sur nos tablettes dans les épiceries.

Une pénurie de sriracha avait aussi éclaté l’an dernier et Huy Fong Foods avait attribué le manque à des sécheresses au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis, entraînant l'échec de la récolte de piments utilisés dans la sauce. La société a déclaré qu'elle a été contrainte d'arrêter la production de la populaire sauce piquante et que les commandes de Sriracha passées après mi-avril ne seraient pas honorées avant septembre.

Une compagnie québécoise à la rescousse

En raison de l’inflation, Canada Sauce, une entreprise basée à Saguenay, a décidé de se lancer dans le domaine des condiments asiatiques.

«Il fallait se réinventer», a avoué Simon-Pierre Murdock, président d’Embouteillage Canada. «On a bien l’intention de s’implanter sur le marché [...] On continue et on prend des parts du marché. C’est ça notre conquête des 40 prochaines années.»

L'entreprise a donc décidé de concocter sa propre recette de sauce sriracha.

«La sriracha demande une technique de recette de cuisine qui est bien différente des piments lactofermentés. Cette recette est secrète et je ne peux pas trop en parler, car ça fait partie de la stratégie», a précisé M. Murdock.

Les amateurs de sauce piquante pourront s'attendre à plusieurs variétés de sauce scriracha, lancées par Canada sauce, cette année.

À VOIR | «C’est un secret bien gardé»: une nouvelle sauce sriracha de Saguenay à la conquête du marché

Avec des informations de CTV News et d’Audrey Bonaque, Noovo Info.