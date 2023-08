Alex de Minaur a eu besoin de quelques jours pour trouver ses repères à l'Omnium Banque Nationale puisque son horaire chargé lui a causé des défis.

Il est maintenant sur une lancée et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter.

De Minaur a filé vers une victoire de 6-1, 6-3 contre Alejandro Davidovich Fokina, samedi, et il a atteint la finale d'un tournoi Masters 1000 pour une première fois en carrière.

«Je me suis dit que je voulais me battre lors de chaque point, peu importe ce qui se passait, a raconté de Minaur. C'est important de rester positif et ne pas laisser la frustration prendre le dessus.»

«Je sais que je me donne de meilleures chances de gagner quand je parviens à garder un bon état d'esprit. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai gagné aujourd'hui.»

L'Australien classé 18e au monde affrontera en finale, dimanche, Jannik Sinner. L'Italien, septième tête de série, a défait l'Américain Tommy Paul, no 12, 6-4, 6-4 dans l'autre demi-finale.

De Minaur est arrivé à Toronto dans la nuit de lundi, après avoir participé à la finale à Los Cabos, au Mexique, dimanche après-midi. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer et se préparer à jouer en double, plus tard lundi. Il a ensuite disputé son premier match en simple mardi.

«Je n'ai pas joué mon meilleur tennis en début de semaine, a reconnu de Minaur. Les sensations n'étaient pas bonnes, mais je me suis dit de continuer à travailler.»

En cours de semaine, il a renversé la 11e tête de série Cameron Norrie, le Montréalais Gabriel Diallo, Taylor Fritz, no 8, puis Daniil Medvedev, no 2, lors des quarts de finale.

«Ça donne toujours confiance quand vous connaissez de bons parcours, a dit de Minaur. Mais le travail n'est pas terminé. Il me reste la finale à jouer.»

De Minaur a brisé le service de Davidovich Fokina dès sa première occasion et il a maintenu la pression sur son rival pendant les 77 minutes qu'ont duré la rencontre.

Davidovich Fokina a commis 22 fautes directes, contre quatre seulement pour de Minaur.

«Les conditions étaient très difficiles pour les deux joueurs, a souligné de Minaur. Ça n'a pas permis d'offrir du tennis parfait.»

En soirée, Sinner et Paul ont échangé les bris de service en ouverture de match. Sinner a ensuite utilisé sa puissance en fond de terrain pour empêcher Paul de dicter les échanges.

L'Américain a reçu des soins au bas du dos ou à la hanche droite tôt en deuxième manche. Il a été victime d'un bris de service lors du jeu suivant.

En retard 2-4, Paul a obtenu trois balles de bris, mais il n'a pas été en mesure d'en profiter. Sinner a sauvé une balle de bris en gagnant un échange de 46 coups qui a enivré la foule.

Sinner, qui en sera à sa troisième finale en Masters 1000, mais qui n'en a jamais gagné une, a remporté chacun de ses quatre duels précédents contre de Minaur.

De son côté, Davidovich Fokina avait vaincu Casper Ruud, troisième raquette mondiale, et Alex Zverev, no 13, en route vers le carré d'as. Le joueur classé 37e au monde a toutefois commis trop d'erreurs pour embêter de Minaur.

«J'étais continuellement en retard, a dit l'Espagnol. Mes jambes ne bougeaient pas. Je ne voulais pas abandonner, mais c'était bizarre. C'était vraiment une mauvaise journée au boulot.»

De Minaur a finalement été victime d'un bris de service tard en deuxième manche, mais il a immédiatement répliqué en brisant à son tour le service de son rival.

Il a porté sa fiche à 32-16 en 2023 et il aura l'occasion de mettre la main sur un deuxième trophée cette année -- et en carrière -- après avoir triomphé à Acapulco grâce à une victoire contre Paul en finale.

Sinner grimpera au sixième rang mondial avec une victoire contre de Minaur, ce qui serait un sommet pour lui. Il affiche un dossier de 40-11 cette saison et a gagné un titre à Montpellier, en France, en février.