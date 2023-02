Un couple de la Colombie-Britannique dit avoir été victime d’une arnaque par un photographe de mariage qui a utilisé des photos issues de banques d’image pour son portfolio. Le faux photographe a livré des clichés médiocres de leur grand jour, puis a cessé de prendre leurs appels téléphoniques.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Alexa Logan et Colin Tapp ont versé 1 500 $ pour les photos et avaient hâte de les récupérer et de choisir leurs préférées. Ils attendaient particulièrement avec impatience une photo prise dans le parc Stanley qui recréait un moment du mariage des parents de Mme Logan, il y a trois décennies.

Mais ce qu’ils ont reçu les a choqués. De nombreuses photos apparaissent floues, sombres ou surexposées.

«En les regardant pour la première fois, j’ai pensé qu’il avait peut-être envoyé les mauvaises», a expliqué le nouveau marié.

Ils ont embauché un homme du nom de Mike Huffman, qui fait de la publicité en ligne en tant que «photographe professionnel». Le couple a affirmé avoir choisi M. Huffman parce que le coût pour les photos était abordable et qu’il était charmant. Son site Web de mariage démontrait qu’il avait un porte-folio solide. Après avoir reçu leurs photos, ils ont cherché pour réaliser que son site présentait des photos qui n’étaient pas les siennes.



Crédit image | Courstoisie - CTV News

«C’est une chose d’arnaquer les gens, mais de le faire un jour aussi important qu’un mariage. C’est tellement nul pour nous que je ne peux pas imaginer que d’autres personnes passent par là», a déploré M. Tapp.

Mme Logan dit qu’elle a d’abord donné à Huffman le bénéfice du doute, pensant qu’il avait un jour de congé ou que son équipement était défectueux. Cependant, lorsqu’ils l’ont appelé pour faire un suivi, la personne à l’autre bout du fil a raccroché. Aucun de leurs efforts pour obtenir des réponses n’a abouti.

CTV News a tenté de contacter M. Huffman, mais n'a pas reçu de réponse. Le nouveau couple de mariés exhorte les personnes à réfléchir à deux fois avant d'embaucher des inconnus.

«Nous ne voulons tout simplement pas que cela arrive à quelqu'un d'autre», conclut Mme Logan.