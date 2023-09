Le premier ministre François Legault a annoncé que son gouvernement va implanter 116 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques d'ici 2030.

Le premier ministre en a fait l'annonce jeudi matin avant le début du caucus présessionnel de son parti à Saguenay.

Le gouvernement veut aussi augmenter de 600 000 le nombre de places de stationnement pour les véhicules électriques dans les multilogements. Québec investit 514 millions $ sur cinq ans pour ce projet.

«On espère que dans les grandes villes avec le transport collectif qu'on est en train d'ajouter, qu'une voiture soit suffisante et même éventuellement aucune voiture. Dans les milieux ruraux, on pense que ça va rester nécessaire d'avoir au moins une voiture, mais on veut que ces voitures-là soient électriques», a expliqué le premier ministre.

Lancement de la toute 1ère Stratégie de recharge de véhicules électriques. Ambitieuse et évolutive, elle s’inspire des meilleures pratiques. C'est également un autre exemple concret de la volonté de notre gouvernement de respecter nos engagements auprès des Québécois. 🔋🚙⚡️ pic.twitter.com/za5AMkozDQ — Benoit Charette (@CharetteB) September 7, 2023

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, qui accompagnait François Legault pour l'annonce, n'a pas été précis sur la façon dont seront déployées ces nouvelles bornes de recharge sur le territoire québécois.



«Ce n'est pas une répartition par région tant que d'être en mesure de répondre aux besoins. Ça ne sera pas la même solution à Montréal que ce le sera en région. (...) On veut la bonne borne au bon endroit», a expliqué le ministre.

Cette initiative vise à répondre à l'augmentation du nombre de voitures électriques et donc au besoin croissant de bornes de recharge.

Québec vise d'ailleurs à amener deux millions de voitures électriques sur les routes d'ici 2030. François Legault juge que l'objectif de son gouvernement est réaliste, surtout avec l'ajout de nouvelles bornes de recharge.

«Les besoins pour ces deux millions de véhicules sont déjà dans les plans d'Hydro-Québec.» - François Legault

Plus tôt cette semaine, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a évoqué l'idée d'une taxe kilométrique.

Questionné sur le sujet jeudi, François Legault a été on ne peut plus clair. «Il n'est pas question d'ajouter de taxe. L'approche qu'on prend, c'est une approche incitative. On donne des avantages fiscaux importants aux personnes qui achètent des véhicules électriques», a-t-il répondu.

Rappelons que le gouvernement du Québec veut diminuer les gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 et devenir carboneutre en 2050.

La Coalition avenir Québec est réunie à Saguenay pendant deux jours pour préparer la rentrée parlementaire du 12 septembre. Jeudi matin, après son annonce, François Legault est allé à la rencontre de ses députés et de ses ministres dans une salle de l'hôtel Delta de Jonquière. Il a été accueilli par une pluie d'applaudissements.

«Ce n'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui et pas juste au Québec. Si vous lisez ce qui se passe dans le monde avec les suites de la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec le défi des changements climatiques. Il faut être courageux pour faire de la politique, mais on a une équipe qui est courageuse!» a-t-il lancé pour galvaniser ses troupes.