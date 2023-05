En plus que d'avoir la plus grande proportion de personnes âgés de 65 ans et plus, les aînés au Québec ne prennent pas leur retraite et restent plus longtemps au travail, rapporte une nouvelle étude de l'Institut de la statistique du Québec.

Selon le Portrait des personnes aînées au Québec, il y avait 170 600 travailleurs âgés de 65 ans et plus au Québec en 2021, ce qui représente une augmentation équivalent à 4,0% des personnes en emploi. En 2005, cette part était de 1,5%.

Entre 2005 et 2021, on rapporte une augmentation des aînés de 65 à 69 ans qui sont restés à l'emploi. Chez les hommes, ils sont passés de 16% à 25% et chez les femmes, de 9% à 16%.

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

La majorité des personnes aînées en emploi (56%) travaillent à temps plein. Parmi elles, la plus forte proportion des travailleurs autonomes se retrouvent parmi les personnes âgées de 65 ans, soit 37%.

À VOIR | «Il n’y a pas d’âge pour apprendre!» Les formations pour adultes font des heureux à Jonquière

Rappelons que Québec a adopté plusieurs mesures dans le budget déposé en mars dernier par le ministre Eric Girard pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus.

Le but est de contribuer à atténuer la rareté de main-d’œuvre, mais aussi d’assurer une meilleure sécurité de revenu à la retraite.

En effet, le gouvernement n'a pas rehaussé l’âge minimal d’admissibilité à la retraite de 60 à 62 ans. Les consultations menées à ce sujet, en février, avaient d’ailleurs dégagé un consensus en ce sens au sein des organisations patronales et syndicales. La flexibilité doit rester de mise, selon la situation particulière de chaque travailleur, avaient-elles affirmé.

Aussi, Québec a rehaussé l’âge maximal d’admissibilité à la rente du Régime des rentes du Québec, la faisant passer de 70 à 72 ans, à compter du 1er janvier 2024.

Logements sociaux et santé

Malgré tout, les conditions de vie pour les aînés demeurent précaires.

Environ 16% des aînés en ménage privé vivent dans un logement non abordable. Et, ce sont les hommes (73%) qui sont plus susceptibles d'être propriétaire d'un logement que les femmes (65 %). Ceci exclut les aînés vivants dans les résidences.

À VOIR | Rénovictions dans les RPA: ce qu'il faut faire pour venir en aide à nos aînés, selon Manon Massé

Le revenu médian individuel après impôt des personnes aînées est de 27 900 $ en 2020, soit 34 200 $ pour les hommes et 24 100 $ pour les femmes.

Toutefois, les trois quarts des personnes aînées souffrent d'au moins une maladie chronique (ex.: arthrite, diabète, maladie cardiaque, asthme). Malgré cela, environ 93% déclarent n'avoir aucune incapacité dans leurs activités de la vie quotidienne, ou avoir une incapacité légère, et 81% se perçoivent comme en bonne, très bonne, ou excellente santé.

Près de 17% des aînés ont reçu de l'aide à domicile de la part de proches au cours de l'année, et 8% ont eu recours à au moins un service de soutien communautaire.

Près de 44% des aînées sont très satisfaites de leur vie sociale. De plus, la pandémie a fait exploser l'utilisation d'internet chez les aînés québécois: ce sont maintenant 78% d'entre eux qui naviguent chaque jour sur la toile, alors qu'ils n'étaient que 62% en 2019.

Avec les informations de la Presse canadienne