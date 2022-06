Les jeunes sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail, mais aussi dans les statistiques de la CNESST. Le nombre d'accidents de travail chez les moins de 16 ans a bondi de 36% en 2021 d'après les plus récents chiffres obtenus par Noovo Info.

Officiellement, 203 adolescents ont été blessés sur leur lieu de travail l'an passé contre 149 en 2020. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler dans les cafés et les services de restauration rapide, entre autres, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. Les blessures sont le plus souvent causées par des objets, un effort excessif ou un contact avec des températures extrêmes. Les régions les plus touchées sont la Mauricie-Centre du Québec (27), Chaudière-Appalaches (25) et la Capitale-Nationale (21).



Pas d'âge légal pour travailler

Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a aucun âge légal minimum pour obtenir son premier travail au Québec. Les moins de 14 ans doivent cependant présenter une autorisation parentale signée à leur employeur. Autre règle: il est interdit aux moins de 16 ans de travailler pendant les heures de classe en raison de la Loi sur l'instruction publique. Un employeur doit également s'assurer de ne pas confier des tâches qui dépassent les compétences des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.