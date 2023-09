De violentes pluies ont frappé mardi la Grèce, la Turquie et la Bulgarie voisines, provoquant des inondations qui ont fait au moins sept morts, dont deux personnes en vacances emportées par un torrent qui a fait rage dans un camping du nord-ouest de la Turquie.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que quatre autres personnes étaient portées disparues après la crue éclair qui a balayé le camping dans la province de Kirklareli, près de la frontière avec la Bulgarie. Il a déclaré qu'environ 12 vacanciers se trouvaient sur le site lorsque les eaux ont frappé.

Les équipes de recherche ont localisé deux corps, a-t-il indiqué sur le réseau social X (anciennement Twitter). «Les efforts de recherche et de sauvetage pour les (quatre) disparus se poursuivent sans interruption», a-t-il ajouté.

Des images télévisées ont montré des sauveteurs transportant une jeune fille et un adulte pour les mettre en sécurité dans des eaux atteignant la taille dans certaines zones. Les pluies ont également endommagé et forcé la fermeture d'une route principale, a rapporté la télévision HaberTurk.

À Istanbul, la plus grande ville de Turquie, de fortes pluies ont inondé les rues et les maisons de deux quartiers, faisant au moins deux morts, selon un communiqué du bureau du gouverneur. Une douzaine de personnes ont été secourues après avoir été bloquées dans une bibliothèque, tandis que certaines stations de métro ont été fermées. Le gouverneur d'Istanbul, Davut Gul, a exhorté les automobilistes à rester chez eux.

En Grèce, la police a interdit la circulation dans la ville centrale de Volos, dans la région montagneuse voisine du Pélion et sur l'île balnéaire de Skiathos, car des précipitations record ont causé la mort d'au moins une personne, canalisé des torrents jusqu'aux cuisses dans les rues et emporté des voitures.

Les pompiers ont déclaré qu'un homme avait été tué près de Volos dans l'affaissement d'un mur. Cinq personnes ont été portées disparues, probablement emportées par les eaux de crue.

Les autorités ont envoyé des alertes par téléphone portable dans plusieurs autres régions du centre de la Grèce, dans la chaîne d'îles des Sporades et sur l'île d'Eubée, avertissant les gens de limiter leurs déplacements à l'extérieur.

Dans la région du Pélion, des ruisseaux ont débordé et emporté des voitures dans la mer, des chutes de pierres ont bloqué les routes, un petit pont a été emporté et de nombreuses zones ont subi des coupures d'électricité. Les autorités ont évacué par mesure de précaution une maison de retraite de la ville de Volos.

Le service météorologique grec a déclaré qu'un village de la région du Pélion avait reçu 75,4 centimètres (près de 30 pouces) de pluie mardi soir, de loin le niveau le plus élevé enregistré depuis au moins 2006. Il a noté que la pluviométrie annuelle moyenne dans la région d'Athènes est d'environ 40 centimètres (15,75 pouces).

Le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile du pays, Vassilis Kikilias, a indiqué que les fortes pluies devraient s'atténuer mercredi après-midi. Il a conseillé aux habitants des zones touchées de rester chez eux.

La tempête fait suite aux importants incendies de forêt estivaux qui ont frappé la Grèce au cours des dernières semaines, certains brûlant pendant plus de deux semaines et détruisant de vastes étendues de forêts et de terres agricoles. Plus de 20 personnes ont été tuées dans les incendies.

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a imputé les incendies de forêt et les tempêtes au changement climatique, tout en concédant que son gouvernement de centre droit «n'a clairement pas géré les choses aussi bien que nous l'aurions souhaité» sur le front des incendies de forêt.

«Je crains que les étés insouciants, tels que nous les avons connus (...) cessent d'exister et qu'à partir de maintenant, les étés à venir soient probablement encore plus difficiles», a-t-il déclaré mardi.

Plus au nord en Bulgarie, le premier ministre Nikolaï Denkov a déclaré que deux personnes étaient mortes et trois autres étaient portées disparues après qu'une tempête a provoqué des inondations sur la côte sud de la mer Noire.

Les rivières débordantes ont causé de graves dommages aux routes et aux ponts. La zone a également subi des coupures d'électricité et les autorités ont averti les habitants de ne pas boire l'eau du robinet en raison de la contamination par les eaux de crue.