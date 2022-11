Le monde des technologies est frappé d’une période de turbulence. Le milliardaire Elon Musk s’empare de Twitter et procède au licenciement de près de la moitié de ses employés, puis Meta fait de même, et ce, en seulement une semaine.

Depuis son arrivée à la tête du réseau, Musk n’a pas perdu de temps à imposer son style.

«Clairement, Elon Musk est dans une course à la rentabilité. Il a investi plus de 44 milliards [de dollars US] pour acheter Twitter dans un contexte macroéconomique difficile», a rappelé l’expert en croissance numérique, Simon Lejeune, en entrevue avec l’animateur Meeker Guerrier au bulletin Noovo Le Fil week-end.

Le petit crochet bleu

Musk a d’ailleurs annoncé l’arrivée de l’abonnement mensuel Twitter Blue pour ceux qui désirent afficher le fameux petit crochet bleu sur leur compte. Selon, M. Lejeune, il s’agit d’une des stratégies de Twitter pour diversifier ses revenus.

«Avant, le crochet, c’était un peu une forme de statut. C’était réservé aux politiciens, aux journalises, histoire de les identifier et qu’il n’y ait pas d’imitation. Mais aujourd’hui, en payant 8$, tout le monde va pouvoir avoir ce petit crochet bleu», a expliqué l’expert.

Cependant, la nouvelle mesure pécuniaire pourrait avoir l’effet de «diluer» cet effet de «statut». Mais de manière plus importante, il sera maintenant plus difficile d’identifier la réelle personne et éviter les usurpateurs.

Il y aura également d’autres fonctionnalités pour les abonnés de Twitter Blue, notamment celle de modifier ses tweets ainsi que d’être favorisé par l’algorithme.

Twitter, toujours important?

Twitter est loin derrière Facebook, Instagram et Tik Tok en termes de popularité chez les utilisateurs. Néanmoins, la plateforme préserve une grande force d’influence.

«Il y a tous ces journalistes, ces politiciens, ces célébrités qui échangent sur cette plateforme, donc c’est une source d’information énorme. Souvent, l’information qui démarre sur Twitter va être reprise dans les médias», a poursuivi M. Lejeune.

Par exemple, les récents propos antisémites du rappeur Kanye «Ye» West sur la plateforme lui ont déjà coûté cher.

Facebook, aussi dans l’eau trouble

Malgré le fait que Facebook, parrainé par sa société mère Meta, est le réseau le plus profitable financièrement, il se retrouve aussi dans cette zone de turbulence. Meta a récemment supprimé 11 000 emplois.

«Pendant la période de la COVID, les entreprises en technologie ont embauché à tour de bras parce que la croissance semblait infinie. Tout le monde était à la maison avec son téléphone. Mais aujourd’hui, on se rend compte qu’ils ont sans doute grandi trop vite», a-t-il soutenu.

Ces entreprises, comme toutes les autres, sont également touchées par la hausse des taux d’intérêt et doivent tenter de diminuer leurs dépenses.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo.