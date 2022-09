Le peuple britannique entrait, le 9 septembre 2022, dans une période de neuf jours de deuil national, après le décès de la reine Élisabeth II.

Le fils aîné de la reine, le prince Charles, est devenu roi de Grande-Bretagne de facto après la mort de sa mère, comme le stipule les règles de la monarchie britannique.



Comme on dirait en anglais, what now ?

DOSSIER | La reine Élisabeth II n'est plus

La suite est planifiée depuis belle lurette. Il existe un protocole, avec un calendrier strict des événements, une série de cérémonies formelles et des procédures solennelles.

La reine est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse. Dans les jours suivants, des dispositions sont prises pour qu'elle soit ramenée en Angleterre.

Les funérailles

Une date de funérailles doit être dévoilée de façon imminente. Un service aura lieu à la cathédrale Saint-Paul et à laquelle la famille royale ne participera pas. C'est un moment pour le public de se souvenir de sa reine. En tant que monarque, la reine Élisabeth II se voit automatiquement accorder des funérailles nationales financées par l'État.

Après la mort de la reine, il y a plusieurs traditions et rituels écossais à observer. Son corps sera d'abord emmené au palais de Holyroodhouse à Édimbourg, en Écosse, et de là, le cercueil sera transporté sur le Royal Mile, jusqu'à la cathédrale St. Giles pour un service religieux, avant d'être embarqué à bord du train royal à la gare Waverley d'Édimbourg, à destination de Londres. Des foules devraient se rassembler le long du parcours, aux passages à niveau et sur les quais des gares.

Finalement, le corps de la reine retournera au palais de Buckingham, où une garde d'honneur militaire se tiendra à côté du cercueil dans la salle du trône. Quatre jours après sa mort, le cercueil sera transféré à Westminster Hall pour quatre autres jours.

Après le service, le cercueil quittera l'abbaye et sera mis sur un affût de canon, le même qui a servi aux funérailles du père, du grand-père et de l'arrière-grand-père de la reine et tiré par plus d'une centaine de jeunes marins de la Royal Navy — une tradition qui remonte aux funérailles de la reine Victoria en 1901.



Le chariot de canon traversera Londres, devant une foule de personnes en deuil, jusqu'à Hyde Park Corner, où le cercueil sera transféré dans une voiture et conduit au château de Windsor, où les souverains britanniques sont inhumés.

 

Le rôle du roi Charles III

Dans les neuf jours suivant le décès de la reine, les deux chambres du parlement britannique doivent être rappelées et le roi Charles III doit entamer une tournée en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord pour prononcer son premier discours en tant que chef de l'État.

Charles III est maintenant chef d'État non seulement au Royaume-Uni, mais dans 14 autres royaumes du Commonwealth, dont l'Australie et le Canada.

Il est devenu chef des forces armées britanniques, de la justice et de la fonction publique, et il est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Il est la source d'honneur, ce qui signifie que tous les honneurs, tels que les chevaliers, seront désormais décernés en son nom.



Crédit: The Associated Press

Il faut savoir également qu’il peut s’écouler des mois, voire plus, avant le couronnement officiel de Charles III. Par exemple, dans le cas d’Élisabeth II, son couronnement a eu lieu 16 mois après son accession au trône à la suite de la mort de son père le 6 février 1952.

Il y a évidemment quelques formalités à respecter suite à l’accession de Charles au trône dont le serment d’allégeance au nouveau monarque par le Parlement, le serment de Charles III devant le Conseil privé du palais Saint-James de maintenir l’Église d’Écosse, la lecture publique de la proclamation du nouveau souverain au palais Saint-James et à Édimbourg, Cardiff et Belfast, le serment de Charles selon lequel il est un protestant fidèle et le serment de couronnement.

Par ailleurs, le prince William est désormais le premier en lice pour accéder au trône et a hérité du titre de duc de Cornouailles de son père — et des revenus qui en découlent. Il est maintenant riche de manière indépendante et sa femme, Kate, a pris le titre de duchesse de Cornouailles.

Voyez le reportage de Camille Laurin-Desjardins au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron :