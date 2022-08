L’une des têtes d’affiche du film Grease, John Travolta a rendu hommage à son ancienne partenaire, la chanteuse Olivia Newton-John, décédée lundi à l’âge de 73 ans.

«Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies bien meilleures, a écrit l’acteur américain dans une publication Instagram. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement.»



«Nous nous reverrons un jour et nous serons à nouveau tous ensemble. À toi dès le premier instant où je t'ai vu et pour toujours! Ton Danny, Ton John!», a conclu Travolta.

D’autres vedettes hollywoodiennes ont partagé leur tristesse à la suite de l’annonce du décès de Newton-John, dont la chanteuse Cyndi Lauper.

I’m so sorry to hear the news about #OliviaNewtonJohn. She was such a nice person and a radiant bright light. She will be missed 🙏😔