Un ancien joueur de hockey professionnel de la Colombie-Britannique, devenu pompier, est décédé d'une crise cardiaque lors d'une partie de hockey récréatif à Richmond en Colombie-Britannique, lundi soir.

Ce texte est une traduction d'un article CTV News

Raymond Sawada, âgé de 38 ans, venait de célébrer l'anniversaire de l'une de ses deux jeunes filles et jouait au hockey au Richmond Ice Centre lorsqu'il s'est soudainement effondré sur le banc.



Les membres de l'équipe ont tenté de le réanimer.

«Les paramédicaux ont dit que le groupe a fait tout ce qu'il pouvait pour aider [...] C'est tellement triste», a expliqué le président des Sockeyes de Richmond, Doug Paterson.



M. Sawada a joué pour les Sockeyes de Richmond de 2001 à 2003, avant d'aller à l'Université Cornell et d'être sélectionné par les Stars de Dallas. Il a joué dans 11 matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 2008 et 2011.

Il y a six ans, M. Sawada est devenu pompier à Burnaby. Il laisse derrière lui sa femme et ses deux filles.

«Ça ne semble pas réel, ça ressemble à un cauchemar», a confié le frère jumeau de Raymond, Stephen Sawada, à CTV News. «La famille est dévastée», a-t-il ajouté.

Roger Sheung, un ami proche, affirme que M. Sawada a eu un impact considérable sur sa vie.

«Je sais que Ray était un grand amateur de hockey, un gars de communauté et un pompier, mais pour moi, je l'ai connu comme un gars de famille et j'ai vu ses enfants grandir. J'étais là pour la naissance de ses deux filles», a souligné M. Sheung.

Lily Ayala, qui est une amie proche de Nicole, la veuve de Sawada, l'a décrit comme un être humain incroyable.

«Ray faisait tout à 110%. Que ce soit être papa, joueur de hockey ou pompier, il était extrêmement fier. Il a touché tellement de gens de tant de façons parce qu'il était simplement un ami extraordinaire», a raconté Mme Ayala.

«Ça a secoué toute la communauté», a mentionné M. Paterson. «Je ne peux qu'imaginer ce que sa famille traverse. Et je vous dis que la famille des Sockeyes a été dévastée. J'ai reçu tellement d'appels et de gens qui m'ont contacté».

Soutien de la communauté et héritage

Un compte GoFundMe, créé mardi après-midi pour aider la famille Sawada, a déjà recueilli plus de 235 000$. L'objectif initial était de 50 000$.

«Je ne suis pas surpris», a dit M. Sheung. «Il a touché tellement de vies dans tellement de domaines différents, que ce soit dans le hockey, les pompiers ou le bénévolat. Et c'est un gars formidable de la communauté de Steveston.»

«Je pense que le résultat financier d'une campagne GoFundMe est simplement une réponse au fait que Raymond a gagné des choses que l'on ne peut pas acheter. C'est le respect de ses amis», a ajouté Stephen Sawada.

Il est reconnaissant envers tous ceux qui ont fait un don pour aider la femme et les filles de son frère.

Les Sockeyes de Richmond prévoient d'honorer M. Sawada, qui a été un membre important de l'équipe d'anciens joueurs depuis des années.

«Nous allons créer une bourse à son nom. Nous avons un déjeuner de remise de prix ce week-end, nous allons donc reconnaître Ray. Nous allons également retirer son maillot», a inidiqué M. Paterson, en ajoutant: «Il y a cinq semaines, nous nous préparions pour les séries éliminatoires et nous l'avons invité à faire un discours de motivation pour nos joueurs, et je me souviens clairement de ses paroles. Et je l'aurai toujours en mémoire.»

- Un texte de Shannon Paterson -