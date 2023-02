L’actrice Lisa Loring, mieux connue pour le rôle de Wednesday Addams dans la série originale The Addams Family, est décédée à 64 ans, a rapporté CNN, lundi.

Laurie Jacobson, une amie de l’actrice, a rapporté sur Facebook que Mme Loring a souffert d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en raison de la cigarette et de la haute pression. Elle était maintenue en vie artificiellement pendant trois jours avant que sa famille prenne la décision difficile de la débrancher.

«Magnifique, gentille, une mère aimante. L’héritage de Lisa sur le monde du divertissement est massif», a écrit Mme Jacobson.

 

Mme Loring a enfilé le rôle de la petite fille vêtue de noir en 1964, à l’âge de 6 ans. En 1977, elle reprend le rôle de Wednesday Sr dans le film Halloween with the News Addams Family.

Son interprétation glaciale du personnage a inspiré plusieurs actrices par la suite, incluant Christina Ricci dans le film culte de 1991, The Addams Family et sa suite Addams Family Values.

Plus récemment, son héritage artistique survit à travers la série de Netflix, Wednesday, qui a fracassé plusieurs records de visionnement sur la plateforme.

Jenna Ortega, qui reprend le rôle de Wednesday dans cette série, avait indiqué, en décembre 2022, que son interprétation du personnage était directement inspirée du Lisa Loring.

Mme Loring a également joué un rôle dans la série The Pruitts of Southampton. Dans sa liste de crédits hollywoodiens, on retrouve également les séries The Girl From U.N.C.L.E, Fantasy Island et Barnaby Jones.