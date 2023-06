L'ancien juge à la Cour suprême du Canada, Louis LeBel, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a fait savoir le plus haut tribunal du pays.

Né le 30 novembre 1939, l'homme de loi plusieurs fois honoré, diplômé du Collège des Jésuites, de l'Université Laval et de l'Université de Toronto, a été nommé à la Cour d'appel en juin 1984. Il y est resté une quinzaine d'années avant d'être appelé à servir à la Cour suprême en janvier 2000­. Il y a siégé jusqu'à sa retraite le jour de ses 75 ans, le 30 novembre 2014.

«Les juges et le personnel sont attristés par le décès du juge LeBel, un homme d’une sagesse et d’une collégialité exemplaires», a déclaré par communiqué le juge en chef du Canada, Richard Wagner.

«Sa connaissance du droit civil québécois et son amour pour celui-ci étaient incomparables. Je fais partie de ceux et celles qui étaient émerveillés par son aptitude à marier le droit civil et la common law afin de renforcer la jurisprudence bijuridique canadienne, unique en son genre. Il lègue en héritage juridique des décisions éloquemment rédigées notamment en droit administratif, en droit international, ainsi qu’en droit du travail. Louis LeBel était un homme gentil et empathique envers ses collègues et le personnel, qui a toujours démontré un immense respect pour la Cour suprême du Canada», a poursuivi M. Wagner.

M. LeBel a épousé en 1965 Louise Poudrier. Le couple a ensuite eu trois enfants, Paul, Catherine et François, de même que plusieurs petits-enfants.